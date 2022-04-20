Şişecam’ın ‘Hazine Dönüşümü’ne ABD’den gümüş ödül

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, hazine alanında kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Üretimin yanı sıra, finans alanındaki güncel teknolojileri ve trendlerdeki değişimi de yakından takip eden Şişecam, ABD’de 26 yıldır düzenlenen ve hazine dünyasının en prestijli ödül platformu olarak kabul edilen Alexander Hamilton Ödülleri’nde ‘Treasury Transformation – Hazine Dönüşümü’ kategorisinde binlerce rakip projeyi geride bırakarak gümüş ödülün sahibi oldu.

Bugün 4 kıtada, 14 ülkede üretim, 150 ülkede satış ağı bulunan Şişecam, mevcut operasyonlarına katkı sağlayabilecek teknolojileri, iş süreçlerine başarılı bir şekilde entegre etmeye devam ediyor. Global hazine operasyonlarını merkezileştirerek birbirine entegre çalışan sistemlerle, tek bir arayüzden takip edilebilecek şekilde dijitalleştiren Şişecam, bugüne kadar bu alanda bir çok projeyi hayata geçirdi.



Küresel salgın sebebiyle siber saldırıların arttığı 2021 yılında, yüksek güvenlikli ve manuel müdahaleye kapalı bir ödeme yönetimi uygulayarak yapay zekâ destekli sahtecilik (fraud) kontrol mekanizmasını devreye alan Şişecam, bu ödeme yönetimiyle de İngiltere merkezli Treasury Today’in Adam Smith Ödülleri’nde Best Cyber-Security Solution (En İyi Siber Güvenlik Çözümü) dalında da ödüle layık görülmüştü.