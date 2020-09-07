Şişecam’ın kurumsal web sitesine “Gold Winner" ödülü

07 Eylül 2020

Şişecam, kurumsal web sitesinin Horizon Interactive Awards yarışmasında “Corporate & B2B" kategorisinde en iyiler arasına girerek “Gold Winner” ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Şişecam'ın kurumsal web sitesi, bugün 14 ülkede faaliyet gösteren Şişecam’ın global yapısını desteklemek için üretim faaliyetlerinin bulunduğu ülkelerde 8 dil versiyonu ile güncelleniyor. Sitede her ülke için özel ülke sayfalarının yanı sıra inografiklerle zenginleştirilmiş özel içerikler de yer alıyor.

En iyi web sitelerini, videoları, çevrimiçi reklamcılık, basılı medya ve mobil uygulamalarını teşvik eden ve ödüllendiren Horizon Interactive Awards’a, bu yıl dünya genelinde 40’tan fazla ülkeden 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti.

Horizon Interactive Awards’da ödül almaya hak kazanan başvurular dünyanın her yerinden çeşitli multimedya, grafik tasarım, reklamcılık ve pazarlama geçmişlerinden gelen endüstri profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından incelenerek belirleniyor.

Yarışmada başvurular, uluslararası bir sahnede tanınma, müşteriyle ilişkileri güçlendirme, rekabet avantajı sağlama gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Şişecam’ın web siteleri 2017 yılında da Horizon Interactive Awards’dan ödüle layık görülmüştü.