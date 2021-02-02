Şişecam’ın net satışları 2020'de 21,3 milyar TL'ye yükseldi

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel oyuncu olan Şişecam, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı konsolide net satışları 21,3 milyar TL'ye ulaşan Şişecam'ın Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 oldu. Yurt içindeki ve dışındaki kuruluşlarında 4,9 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2,2 milyon ton soda ve 4,1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam'ın 2020 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği 2020 yılında tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini söyledi.

2020 yılında konsolide net satışlarının yaklaşık 21,3 milyar TL'ye ulaştığını belirten Kırman, "685 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Nisan ayında salgın etkisi ile küresel ölçekte düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde mayıs ayında yükselişe geçti. Özellikle haziran ayından itibaren ülkemiz başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız satış performansımız yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde geri dönüş yaptı.” diye konuştu.

Yılın ilk çeyreğinde beklentileri ve hedefleri doğrultusunda sonuçlar elde ettiklerine, yılın ikinci çeyreğinde ise küresel salgının etkilerini gösterdiğine dikkat çeken Ahmet Kırman, şöyle devam etti: “Bu süreçte gıda ve ilaç başta olmak üzere kritik sektörlere girdi sağlayan kimyasallar ve cam ambalaj iş kollarımız dirençli bir performans gösterdi. Otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi lokomotif sektörlere girdi sağlayan düzcam iş kolumuzun yanı sıra turizm sektörü ve hane halkı tüketiminden doğrudan etkilenen cam eşyası faaliyet alanımızda ise talepte önemli bir daralma yaşandı. Ancak mayıs ayında normalleşme sürecinin başlamasına yönelik adımların atılmasıyla birlikte talepte bir hareketlilik görülmeye başladı. Haziran ayında ise normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte iç talepte, karantina önemlerinin hafifletilmesi ve sınırların açılmasıyla birlikte de ihracatta toparlanma ve ivme yılın son çeyreğinde de devam artarak devam etti. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsiz olduğu 2021 yılında da tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

FAVÖK marjı yüzde 28 olarak gerçekleşti

Geçen yılın sonunda FAVÖK marjının yüzde 28 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Ahmet Kırman, şunları söyledi: “Küresel salgının başlangıcından itibaren operasyonel mükemellik ve maliyet tasarrufuna yönelik uygulamaları hızla devreye alarak salgının etkilerini en aza indirecek önlemleri büyük bir hızla hayata geçirdik. Diğer sanayi kollarından farklı olarak izabe teknolojisine dayalı olan mevcut iş kollarımızdaki kesintisiz üretim yapılması zorunluluğundan hareketle girdi verdiğimiz sektörlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak, üretim planlarımız ve iş süreçlerimizi güncelledik. Optimizasyon çalışmalarımız ve aldığımız aksiyonların etkisiyle 2020 yılı konsolide FAVÖK hacmimiz yaklaşık 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca güçlü mali yapımız operasyonlarımız açısından gerekli yatırımlara ara vermeden devam etmemizi, istihdamı arttırmamızı ve aynı dönemde 1,9 milyar TL tutarında yatırım yapmamızı sağladı.”

"Küresel salgın döneminde büyük bir ekosistemi destekledik"

Şişecam olarak salgının başlangıcından bu yana iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin en üst seviyede uygulamaları küresel organizasyonunda devreye aldıklarını belirten Ahmet Kırman, "Küresel ölçekte etkisini gösteren COVID-19 salgını sürecinde çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve temas ettiğimiz tüm taraflardan oluşan büyük bir ekosistemi destekledik. Tüm iş kollarımızda talep koşullarını yakından izlerken, buna paralel olarak salgının yarattığı koşullara cevap verebilen bir tedarik zincirinin oluşturulması konusunda da aksiyonlar aldık.” dedi.

"V-Block Teknolojisiyle bir ilke daha imza attık"

Şişecam olarak salgının başlangıcından bu yana iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin en üst seviyede uygulamaları küresel organizasyonunda devreye aldıklarını, bunları sadece şirket bünyesinde aldıkları aksiyonlarla sınırlı tutmadıklarını Ahmet Kırman, “Bu süreçte paydaşlarımıza sağladığımız desteklerin yanı sıra toplum sağlığının korunmasına ilişkin teknoloji geliştirme çalışmalarıyla da sorumluluk aldık. Yaşama değer katan bir şirket olma misyonumuz doğrultusunda, insan sağlığına katkı sağlamak hedefiyle küresel salgın döneminde geliştirdiğimiz V-Block Teknolojisi ile bir ilke daha imza atarak cam yüzeyler üzerinde virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde 100 yerli bir kaplama teknolojisi geliştirdik. Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçleri de tamamlanan V-Block Teknolojisi ile dünyanın ilk antimikrobiyal cam ev eşyası ürün grubunu piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Polatlı’yı Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri yaptık"

Pandemiden kaynaklı belirsizlik ortamına rağmen yurt ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerine dikkat çeken Ahmet Kırman, “Özellikle iç pazardaki talep paralelinde üretim kapasitemizde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak, Ankara Polatlı'daki düzcam üretim tesisimizde 2018-2020 döneminde 1 milyar TL seviyesindeki yatırımla hayat geçirdiğimiz yeni fırını 2 Ekim 2020 tarihinde ateşledik. Yıllık 240 bin ton kapasiteye sahip olan yeni fırından 26 Ekim 2020 tarihi itibarıyla da cam çekilmeye başlandı ve Kasım ayında bu fırından elde ettiğimiz ileri teknoloji ürünlerimizi de piyasaya sunduk. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimizi Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz.” diye konuştu.

"2021 yılında çok boyutlu bir dönüşüm gerçekleştireceğiz"

Şişecem'ın 85’inci yılını kutladığı ve tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiği 2020 yılının Şişecam için kritik öneme sahip karar ve uygulamaların hayata geçirildiği çok önemli bir dönem olduğunu dile getiren Ahmet Kırman, birleşmenin uluslararası ve rekabetçi yapıya uygun bir faaliyet modelinin oluşturulmasına ve hukuki altyapının yönetsel yapı ile uyumunun sağlanmasına yönelik önemli bir sadeleşme hamlesi olduğuna dikkat çekti. 2021 yılında da yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkeze alan önemli dönüşüm projeleri hayata geçireceklerini anlatan Kırman, "Dijital dönüşüm yolculuğumuzu büyük veri kullanımı ile sürdürürken tüm değer zincirinde yüksek sinerji yaratacak etkili kaynak ve varlık yönetimiyle optimizasyonu sağlayacağız. Daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizasyon ile Şişecam’ın yarattığı ekonomik değer ve küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz.” dedi.