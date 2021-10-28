Şişecam'ın net satışları 21 milyar TL'ye ulaştı

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam, 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Şişecam’ın konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaşırken, aynı dönemde yapmış olduğu yatırımlar ise 1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yılın 9 ayında 4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2 milyon ton soda ve 3 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

"Sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettik"

Ocak-Eylül dönemine ait finansal sonuçları değerlendiren Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü Ocak-Eylül 2021 döneminde Şişecam’ın tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettiğini söyledi. Yılın ocak-eylül döneminde konsolide net satışlarının 21 milyar TL’ye ulaştığını bildiren Elverici, “Ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

İki yeni düz cam hattı yatırımı yapacak

Yatırımlarının 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 1,3 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Elverici, ilerleyen yıllarda da yatırımlara devam ederek şirketleri üzerinden Türkiye’nin küresel ayak izini genişletmeye devam edeceklerini aktardı. Bu kapsamda da mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni düz cam hattı yatırımı yapılmasına karar verdiklerini bildiren Elverici, “Bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık düzcam üretim kapasitesinin yüzde 30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesi hedeflenmektedir.” dedi.