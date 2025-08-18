Şişecam’ın önceliğinde Pasifik Soda yatırımı var

Şişecam 2025 yılının ilk al­tı aylık dönemine ilişkin fi­nansal sonuçlarını açıkla­dı. Şişecam’ın bu dönemdeki kon­solide net satışları 101 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, Tür­kiye’den yapılan ihracatla Tür­kiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 62 seviyesinde oldu. İlk altı ayda Şi­şecam’ın toplam yatırımları 14,6 milyar TL, ihracatı ise 483 milyon dolar olarak açıklandı. Bu dönem­de 2,8 milyon ton cam üreten şir­ket, 2,2 milyon ton soda külü ve 1,9 milyon ton endüstriyel hammad­de üretimi gerçekleştirdi.

2024 yılından itibaren etkisi­ni gösteren küresel makroeko­nomik ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında da iş dünyasını şe­killendirmeye devam ettiğini ifa­de eden Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, şirketin ilk 6 aylık per­formansını şöyle değerlendirdi: “Küresel talepte süregelen dur­gunluk ve üretim maliyetlerinde­ki artışlar, sıkı para politikaları­nın etkileri ile beraber ihracatçı firmaların ve küresel oyuncula­rın kârlılıklarını baskılamaya de­vam ediyor. Bu koşullar altında Şi­şecam; sürdürülebilir büyümeyi, karlılığı ve tüm paydaşları için değer yaratma önceliğini muha­faza ederek faaliyetlerini kararlı­lıkla sürdürüyor.

Dönemin gerek­sinimleri çerçevesinde, maliyet kontrolü ve verimliliğin artırıl­masına yönelik olarak aldığımız aksiyonların olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Bir müddet daha devam etmesini beklediğimiz bu koşullar altın­da, finansal dayanıklılığımızı ar­tırma yönünde odaklandığımız sadeleşme politikası ve yüksek katma değerli alanlara odaklan­ma stratejimizi itinayla sürdü­rüyoruz. Bu yaklaşımın, dönem­sel sonuçlarımıza sağladığı katkıların yanı sıra orta-uzun va­dede daha da sağlıklı bir Şişecam için önemli bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz.”

“Küresel büyüme stratejimizin başlıca unsurlarından biri olan soda üretimi alanında, 2019 yı­lında ABD’de yaptığımız doğal so­da külü yatırımı ile Wyoming’de­ki faaliyetlerimizi yıllık 2,5 mil­yon ton kapasite ile sürdürüyoruz. Düşük karbon ayak izi ve küresel rekabette ayrışan üretim maliye­ti avantajlarıyla fark yaratan bu tesis Şişecam için değer yarat­maya devam ediyor.

Sektörün ge­leceğinde doğal soda üretiminin sunduğu fırsatları gözeterek ele alınan ve yıllık 5 milyon ton kapa­siteli olarak planlanan Pasifik So­da yatırımımıza ilişkin çalışmalar halihazırda sürdürülüyor. İzin sü­reçleri çok büyük ölçüde tamam­lanan bu yatırımda; değişen piya­sa koşulları dahilinde yatırım ma­liyetlerinin optimize edilmesi ve pazar dinamikleri dikkate alına­rak yatırım planının güncellen­mesine yönelik değerlendirme­ler de eş zamanlı olarak titizlikle yapılıyor. Küresel rekabette Şi­şecam soda üretim kapasitesin­de fark sağlayacak bu yatırımın, en doğru planlama ve yüksek ve­rimlilikle portföyümüze katılma­sı önceliğimizi oluşturuyor.”

“Verimlilik odağımızı sistematik bir yapıya taşıdık”

Can Yücel, bu dönemde alınan kararların sadece günün koşul­larına yanıt verme hedefiyle sı­nırlı kalmadığını, aynı zamanda uzun vadede dayanıklılığı pekiş­tirme adına da önemli olduğunun altını çizdi ve açıklamasını şöyle sürdürdü: “Verimlilik odağımızı 2025 yılı itibarıyla daha kapsamlı ve sistematik bir yapıya taşıyarak “Verimlilik Yönetimi Programı” çatısı altında yönetmeye başladık.

Nakit akış kapasitemizin ve sağ­lıklı bilanço yapımızın korunma­sı önceliği doğrultusunda maliyet kalemlerinde tasarruf ve sadeleş­me adımları ile gelir yaratan, yük­sek katma değer sunan alanlara ve varlıklarımıza odaklanmaya yılın kalan yarısında da devam edece­ğiz. Ayrıca pazara gidiş strateji­lerimizi, fiyatlandırma politika­larımızı ve müşteri ilişkilerimizi Şişecam’ın ana stratejilerine uy­gun şekilde güncelleyerek, deği­şen pazar koşullarına daha hızlı ve etkili yanıt vermek üzere iş plan­larımızı ve organizasyonumu­zu gözden geçiriyoruz.

Şişecam kaynakları ve kapasitesinin; hızla değişen, çok farklı risklerle karşı karşıya kalınması sonucunu do­ğuran güncel faaliyet ortamında, doğru portföylere özgülenmesi ve en etkin şekilde değerlendirilme­si büyük önem arz ediyor. Bu doğ­rultuda üretim süreçlerinde sağ­lanan verimlilik artışları, operas­yonel maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların daha etkin kulla­nımı şirketimizin kârlılığına kat­kı sağlarken, Avrupa pazarı başta olmak üzere sağlanan fiyat iyileş­melerinin de katkısı ile daha iyi fi­nansal sonuçlara ulaşabildiğimizi görüyoruz.”

“Mimari camlarda Avrupa’yı yeniden yapılandırıyoruz”

Şişecam’ın fırın soğuk tamirle­rini, idame yatırımlarını ve yeni kapasitelerini yeni bir bakış açısı ile planlayarak faaliyet verimlili­ğinde daha iyi seviyeleri hedefle­diğini belirten Can Yücel açıkla­masına şöyle devam etti: “Mimari camlar alanında Avrupa’daki ka­pasitemizi yeniden yapılandıra­rak kapasitenin pazar koşullarına göre esnek yönetilmesi prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz.

Şubat 2025’te Kuzey İtalya’daki düz cam üretim tesisimizin soğuk tamirini öne çekme kararı almış­tık. Bu kararla birlikte üretim, sa­tış ve stok dengesini daha verimli yönetirken, maliyet optimizasyo­nu da sağladık. Diğer tesislerimi­zin kapasite doluluk oranlarındaki artış ile oluşan maliyet avantajları ve miktarsal iyileşmeler, Avrupa düz cam faaliyetlerimizi olumlu etkiliyor. Avrupa pazarındaki to­parlanmayla birlikte 2026’da dev­reye alacağımız Bulgaristan, Tür­kiye ve İtalya kaplama hatlarımı­zın da etkisiyle katma değerli ürün satış hacmimizi artırmayı hedefli­yoruz.

Diğer yandan Tarsus’ta in­şası devam eden düz cam tesisimi­zi 2026’nın ilk çeyreğinde devre­ye almayı planlıyoruz. Tarsus’taki buzlu cam fırınımız ve enerji ca­mı işleme hatlarımızın ise plan­lanandan bir miktar daha önce; pazardaki talebi karşılayacak ve ülkemiz cari dengesine katkı su­nacak şekilde, 2025’in son çeyreği itibarıyla üretime başlamasını hedefliyoruz. Ekonomimizin ye­şil dönüşüm sürecine katkı sun­manın yanı sıra Türkiye’nin enerji camı ithalatını azaltarak ihracat potansiyeline katkı sağlayacak bu projemiz stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

Enkapsülasyon tesislerini Slovakya’da konsolide ediyoruz

Şişecam’ın otomotiv camları üretiminde Avrupa yapılanmasını optimize etmek yönünde önemli adımlar attıklarını söyleyen Can Yücel, “Almanya ve Macaristan’daki enkapsülasyon tesislerimizi Slovakya tesisinde konsolide ederek; üretimde sadeleşme, verimlilik artışı ve tedarik zinciri etkinliğinde önemli kazanımlar sağladık. Ayrıca, Macaristan’ın Kaposvar şehrindeki yıllık yaklaşık brüt 396 bin ton kapasiteli iki fırınlı cam ambalaj üretim tesisimizin tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız da planlarımız çerçevesinde aksamadan devam ediyor” diye konuştu.