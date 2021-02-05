Şişecam'ın V-Block teknolojisi Paşabahçe ürünlerinde kullanılacak

Ürünlerini tüketicilerde buluşturmaya devam eden Paşabahçe, ürünlerinde Şişecam'ın virüs ve bakterilere karşı geliştirdiği V-Block teknolojisini kullanacak.

Paşabahçe'den yapılan açıklamaya göre, Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nin geliştirdiği, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı 7 gün 24 saat etkili yüzde 100 yerli V-Block teknolojisi, Şişecam'ın cam ev eşyası alanındaki markası Paşabahçe ürünlerinde kullanılacak. Paşabahçe'nin V-Block ürün serisi ise meşrubat, su, çay bardakları, çay tabağı, kulplu bardaklar, kaseler gibi birçok farklı üründen oluşuyor.

Salgın döneminde evde, otelde, restoranda, hayata karışılan her yerde cam ev eşyası ürünleri aracılığıyla bulaş kaygılarına son vermesi hedeflenen V-Block teknolojisine sahip cam ev eşyası ürünlerinin, küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye de önemli katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu ay Türkiye'de müşterilerle buluşan V-Block ürünlerinin yurt dışı satışlarına da başlanacak.