Şişecem, Basalia Teknolojisi'ni endüstriyel alana taşıyor

Bugün 9 farklı iş kolunda faaliyet gösteren, 4 kıtada 14 ülkede üretim yapan, ürünleriyle 150 ülkeye ulaşan Şişecam, atıkları çevre dostu ve ekonomik çıktılara dönüştüren Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi’ni ilk kez Mersin’deki tesislerinde kullanmaya hazırlanıyor.

Şişecam, teknolojinin sahibi 7Cbasalia ile yılın ilk yarısında İsviçre’de 7Cbasalia Global isimli bir şirket kurmasının ardından, bu teknolojiyi kendi tesislerinde enerji üretimi, inorganik ve organik atık bertarafı, karbon yakalama ve atık su saflaştırma amacıyla kullanacak. Projenin çıktıları değerlendirildikten sonra Şişecam, atıkları katma değere dönüştüren bu döngüsel iş modelinin tüm dünyaya yayılmasına katkı sağlayacak.

Mersin’deki Kromsan Fabrikası’na bitişik bir alanda kurulacak entegre Basalia Biyo-Döngü Prosesi, günde 80 ton inorganik fabrika atığı ve 150 ton belediye arıtma çamurunu hidrojence zengin yanıcı gaz ve faydalı Basalia Katısına (hammadde) dönüştürecek. Tesis elde ettiği Basalia Katısı ile saatte 2 bin 500 metreküp fabrika baca gazındaki karbondioksiti tamamen tutacak ve saatte 500 metreküp belediye kanalizasyon suyunu da saflaştırarak (de-iyonize su) fabrika için döngüsel proses suyu haline getirecek. Bu şekilde, sıfır atık- sıfır emisyona dayalı entegre ve modüler olarak çalışan Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, dünyada ilk kez endüstriyel alana taşınmış olacak.

Farklı sektörlerde de kullanılacak

Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi atıkları çevresel bir sorun olmaktan çıkartıp, çevre dostu katma değerli ürünler haline dönüştürerek atık suları tekrar kullanılabilir (döngüsel) hale getiriyor. Organik atıklarla birleşen katı atıklar ise önce zararsız hale getirilip ardından bu atıklar aracılığıyla çevreye dost bir enerji kaynağı olan hidrojen gazı elde edilebiliyor. Basalia, atık sorunu olan şirketlere yönelik en en çevreci ve ekonomik çözümler sunarken, topyekûn şehir ve ülke yönetimleri için de “Yeşil ve Döngüsel Şehir” çözümleri üretmeyi amaçlıyor. Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi’nin yaygınlaşması sayesinde tüm dünyada kirli suların döngüsel olarak geri kazanımı, tüm karbondioksit emisyonlarının sıfırlanması ve doğalgaz eşdeğeri gaz elde edilmesi mümkün olabilecek. 7Cbasalia Global AG, saf hidrojen, güçlü toprak düzenleyiciler, karbon bazlı 3D yazıcı malzemeleri ve hafif inşaat malzemeleri üretilmesi için Ar-Ge çalışmalarını da devam ettiriyor.

Teknolojiyi uluslararası platformlara yayıyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Sürdürülebilir gelecek kavramını en önemli önceliğimiz olarak görüyor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Care For Next stratejimiz ile gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için sorumluluk alıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda geçtiğimiz yıl biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımımızı döngüsel ekonomi alanında önemli bir Türk buluşu olan ve sıfır atık & sıfır emisyonla çalışan, Yeşil ve Döngüsel Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi’ne yaptık. Her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu teknolojiye yönelik yatırımımız Şişecam’ın sürdürülebilirlik hedefleriyle birebir uyumlu.” dedi.

İlk denemelerde başarılı sonuçlar elde edildiğini gördükleri Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi’ni Mersin’deki tesislerinde kullanmaya başlayacaklarını belirten Elverici, akabinde teknolojinin sahibi 7Cbasalia ile kurdukları global şirket aracılığıyla Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi’nin uluslararası platformlara yayılımına da katkı sağlayacaklarını söyledi.

Su kıtlığına döngüsel çözüm

7Cbasalia Global AG CEO’su Dr. Reha Akçakaya, Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi’nin, değerlendirilemeyen tüm organik ve inorganik kökenli atıkları ayrıştırmaya gerek olmadan dekompoze ettiğini, sonrasında tüm bu atıkları hidrojence zengin gaz yanında çevre dostu ve yüksek katma değerli ekonomik hammadde ve ürünlere dönüştürdüğünü söyledi.

2023-2030 dönemini kapsayan, tüm dünyayı yeşil ve döngüsel olarak dönüştürme hedeflerine dayalı çok güçlü ve kapsamlı bir global stratejiye sahip olduklarını belirten Akçakaya, “Özellikle ‘karbon bağlama’ prosesimizle, sadece AB’nin değil tüm dünyanın karbon emisyon sorununu kökten, en çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik olarak çözebiliriz.” diye konuştu.

Su kıtlığının tüm dünyada temel bir problem olduğunu, geliştirdikleri teknolojinin deniz suyunu içme ve kullanma suyuna da dönüştürdüğünü kaydeden Akçakaya, “Bilim insanı Ahmet Başal tarafından geliştirilen Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi sayesinde, bir tesis ya da fabrika toplam günlük proses su ihtiyacını tekrar tekrar yeniden döngüsel olarak kullanabiliyor. Fabrikalara ve tesislere hem su tasarrufu sağlıyoruz hem de kendi proses suyunu tekrar tekrar kullanmasını sağlayarak, çevreyi kirletmesinin de önüne geçiyoruz.” dedi.