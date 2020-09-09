Sistem 9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı’na ana sponsor oldu

09 Eylül 2020

Kadın voleybolunda dünya sıralamasında hızla ilerleyen Türkiye’de, bu alana dönük destekler de artıyor. Görsel teknolojiler konusunda önemli hizmetler üreten Sistem 9, kadın voleybolunun köklü kuruluşlarından Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı’na ana sponsor oldu. Sponsorluk toplantısı sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilerek spor kulübünün Yeşilyurt’taki tesislerinde yapıldı.

Toplantıda konuşan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın, “Bu yıl 15’nci yaşını kutlayan bir teknoloji firmasıyız. 22 ülkede, 40 binden fazla dijital ekranı kurumlar adına yönetiyoruz. Türkiye'nin dijital signage alanında markası konumundayız. Bu yıl dijital Signage konusunda “Oscar” kabul edilen DSE Apex Awards un 2020 kasım ayında verilecek ödül töreninde finalist olarak yer alıyoruz. Bu da bize, Türkiye’nin adını bilişim alanında da dünyaya duyuran bir şirket olmanın gururunu yaşatıyor. Sistem 9’un olarak sloganımız ’Şirketleri geleceğe taşıyan dijital çözümler bulmaktır” dedi.

Akın, spora katkı sunmayı önemsediklerini söyledi ve ekledi, "Bu sponsorlukla kadın voleybol takımımızın ellerinde bu sporu da geleceğe taşımaya çalışacağız. Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı’na ana sponsor olduğumuz için de çok mutluyuz.”

Sponsorluk imza törenine Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak, Sistem 9 Pazarlama Müdürü Harun R. Akol, Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Kamil Söz, takım kaptanı Buket Gülübay ve sporcular katıldı.