Sistem Alüminyum'un ikinci sürdürülebilirlik raporu yayımlandı

Alüminyum ekstrüzyon profil ve kompozit panel üreticisi Sistem Alüminyum, ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. 2020 yılından bugüne geri kazanıma giden atık miktarını yüzde 28 artıran şirket, 2023 yılında AS 9100 Sertifikası'nı da alarak kalite standartlarını bir üst seviyeye taşıdı.

“Toplam atık miktarımızı yüzde 24 azalttık”

Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban Yerekaban, “2023 yılında oluşan atıklarımızın yüzde 99,5’ini geri kazandırdık. Geçtiğimiz yıla kıyasla 2023 yılında toplam atık miktarımızı yüzde 24 ve ürün başına atık miktarımızı yüzde 19 azalttık. GES yatırımlarımız sayesinde de tükettiğimiz enerjinin dörtte birini yenilebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. 2030 yılında ise karbon ayak izimizi yüzde 55 azaltmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İkincil alüminyum oranını yükseltmeyi hedefliyoruz”

Yerekaban “Üretimimiz sonucu oluşan çevresel etkiyi kontrol altına alarak döngüsel ekonomik modele uygun biçimde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında da ISO 14064-1 kapsamında karbon ayak izimizi hesapladık ve doğrulattık. Ayrıca ISO 14046 kapsamında da su ayak izimizi hesapladık, doğrulattık. Öte yandan, doğal kaynakları verimli kullanmak için alüminyum üretiminde birincil alüminyum oranını düşürüp ikincil alüminyum oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. 2050 yılı karbon nötr hedefimiz doğrultusunda iklim değişikliği risk analizimizi yaptık. 2023 yılında alüminyum profil, eloksallı alüminyum profil, boyalı alüminyum profil, mekanik işlemli alüminyum profil, A2 kompozit panel ve B1 kompozit panel ürünlerimiz için Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) çalışmalarını yaparak Çevresel Ürün Beyanı Belgelendirme (EPD) sürecini tamamladık. Sürdürülebilirlik raporumuzda tüm bu çalışmalarımız ve ürünlerimizin çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde paydaşlarımız ile paylaşıyoruz’’ dedi.