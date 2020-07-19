Skoda Kamiq, Türkiye pazarında

19 Temmuz 2020

Skoda, Türkiye’de SUV ürün gamına yeni bir model daha ekledi.

Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Skoda Kamiq, showroomlarındaki yerini aldı. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen Skoda Kamiq, lansmana özel 197 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Gündüz farı özelliği olan bölünmüş LED farlara sahip Kamiq, aynı zamanda önde ve arkada dinamik sinyal lambaları ile tercih edilebiliyor.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, yeni modelin iç mekan genişliğine dikkat çekerek, “Seyahat edenlerin rahat etmesi adına bin 3 mm baş mesafesi, bin 425 mm dirsek mesafesi ve 73 mm diz mesafesi ile segmentinin en iyi ölçülerine sahip olan Kamiq, Aynı zamanda 400 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında bin 395 litreye çıkıyor. Opsiyonel özellik olarak sunulan katlanan ön koltuk ise, 2 bin 447 mm uzunluktaki hacimli eşyaların taşınmasına imkan tanıyarak pratikliği artırıyor. Akıllı saklama gözleri ise, eşyaların konulması adına 26 litre kadar ekstra alan sağlıyor” dedi.