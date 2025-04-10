Skytrax Ödülleri'nde TAV rüzgarı: 8 havalimanı dünyanın en iyileri listesinde

TAV Havalimanları’nın işlettiği sekiz havalimanı, yolcu oylarıyla belirlenen Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri’nde dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterildi. Ödüller, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ve 120’den fazla ülkeden iki binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı Passenger Terminal Expo’da (PTE) açıklandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı, bu yıl 13 sıra birden yükselerek ilk kez dünyanın en iyi 100 havalimanı arasına girdi. Medine Havalimanı ise 50. sıradaki yerini korudu.

TAV’ın portföyündeki Kazakistan’daki Almatı Havalimanı, Orta Asya/CIS bölgesinin en iyi havalimanı seçilirken, 2024’te açılan dış hatlar terminali de “Dünyanın En İyi Yeni Terminali” ödülünü kazandı. Ayrıca, Almatı Havalimanı “dünyada en fazla gelişme gösteren ikinci havalimanı” unvanını da aldı.

Öte yandan, Medine Havalimanı Orta Doğu’nun en iyi havalimanı seçilirken, İzmir Adnan Menderes, Tiflis, Batum, Üsküp ve Riga havalimanları da kendi bölgelerinde en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “TAV Havalimanları olarak bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz ve 25 yıldır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Bu yıl Skytrax listesine giren havalimanı sayımızı sekize çıkarttık. Ankara Esenboğa ilk kez dünyanın en iyi 100 havalimanı arasına girdi. Kazakistan Almatı’da önemli bir yatırım yaparak açtığımız yeni terminal dünyanın en iyisi seçildi. Geçtiğimiz sene sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında toplam 107 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri, dünya genelinde yapılan müşteri memnuniyeti anketleriyle belirleniyor. 500’den fazla havalimanının müşteri hizmetleri ve tesisleri değerlendirilerek verilen ödüller, küresel ölçekte havalimanı kalitesinin en önemli göstergeleri arasında kabul ediliyor.