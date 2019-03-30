Smart Energy, 20 ülkede faaliyet göstermek istiyor

30 Mart 2019

Smart Energy’nin güneş enerji sistemleri yatırımlarını sürdüreceğini ve güneş paneli üretim tesisini bu yıl daha da geliştireceğini belirten Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, bu sayede Türkiye’nin panel ithalatını önlemeyi ve globalde en iyi panelleri üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Ürettikleri panelleri Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra, MENA ülkelerine ihraç etmeyi planladıklarını vurgulayan Demirdağ, 2020 yılında faaliyet gösterdikleri ülke sayısını 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Smart Energy’nin yatırım, mühendislik hizmetleri ve güneş paneli üretimi gibi alanlarda globalde faaliyetlerinin sürdüğünü ileten Halil Demirdağ, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna ve Türkiye’de 100 MW’ı aşan GES yatırımlarının olduğunu ifade etti. Bugüne kadar 350’nin üzerinde projeye teknik danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunduklarını ileten Demirdağ, “Türkiye’nin güneş panelinde dışa bağımlılığını azaltacağız. Diğer ülkelerdeki GES’lerin panel ihtiyacını karşılamak amacıyla Gebze’de yerli güneş panelleri ürettiğimiz tesisimizi devreye aldık. Ürettiğimiz paneller, globalde standartlara uygun ve birçok ülke tarafından tercih ediliyor” dedi.



İhracata Avrupa’da yoğunlaştırıyor

İhracat yapan bir şirket olarak, Almanya, Bulgaristan, İsviçre, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan gibi ülkelerde ofislerinin bulunduğunu dile getiren Halil Demirdağ, “Ukrayna’da kendi GES yatırımlarımızı yaparken aynı zamanda yatırımcılara EPC hizmeti sağlıyoruz. Yakın zamanda Almanya’nın Köln şehrinde devreye aldığımız yeni ofisimiz ile ihracat faaliyetlerimizi yoğunlaştırmak istediğimiz bir bölge olan Almanya ve Avrupa pazarına daha da yakınlaşmış olduk” diye konuştu.

2017 yılında 420 MW yıllık üretim kapasitesi ile faaliyete geçen fabrikanın 2018’de kapasitesinin 800 MW’a ulaştığını dile getiren Demirdağ, şunları kaydetti: “2018 yılını hem panel üretim ve satışı hem de EPC siparişleri açısından oldukça yoğun geçirdik. Yurtiçi ve dışından gelen panel siparişleri bu dönemde yoğun bir şekilde devam etti. Türkiye panel satışlarındaki payımız önemli bir rakama ulaştı. Yıllık 800 MW üretim kapasitemiz ile ürettiğimiz premium güneş panellerini Almanya, İspanya, İtalya, Ukrayna ve Avusturya’ya ihraç etmeye devam ediyoruz. 2020 yılında faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

Ar-Ge yatırımlarını önemsiyor

Güneş enerjisi sektörünün, teknolojisi ve yenilikleri ile sürekli gelişen bir sektör olduğu için Ar-Ge’ye önem verdiklerini bildiren Halil Demirdağ, Türkiye’nin bu teknolojiyi ithal etmemesi, yerli üretim ve Ar-Ge yatırımlarının artması için çalıştıklarını söyledi.

Üretim süreçlerini daha iyi kılma ve ürün kalitesini geliştirme noktasında Ar-Ge faaliyetlerine odaklandıklarını vurgulayan Demirdağ, “Fabrikamızda, sektörün gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yeni hat yatırımı mevcut. Biz de hücre verimliliği artışı sağlaması açısından 5BB (BusBar) kurduğumuz ilk hattan sonra yeni hatlarımızda MBB (Multi BusBar) stringer entegrasyonunu gerçekleştirdik. Burada yeni jenarasyon güneş panellerimizi üretmeye devam ediyoruz” bilgisini verdi.

Türkiye'yi tamamen yerli sistemlere ulaştıracak

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla bu yıl da yenilikçi ürün ve hizmeti sektöre sunacaklarına dikkat çeken Halil Demirdağ, cam-cam ve backsheetli panel üretimi alternatiflerinin yanı sıra daha yüksek kalite ve verimliliğe sahip olan PERC, Half-Cut Cell ve Bifacial gibi yeni teknolojileri ön planda tutacaklarını söyledi.

Öte yandan Türkiye’nin panelde yüzde 50, GES’lerde ise yüzde 75 yerlilik oranına sahip olduğunu belirten Halil Demirdağ, panel, trafo, kesici, çelik yapılar ve kablo gibi komponentlerin tamamının Türkiye’de üretilebildiğini söyledi.

GES’lerdeki yerlilik oranını artırmak için Gebze’deki tesislerinde hücre üretimine başlamak için çalışmaların sürdüğünü bildiren Demirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yatırım tamamlandığında panel tarafında hücreye, hücreden aşağı inerek wafer, ingot üretimine gidip, dikey entegrasyonunu tamamlamış bir firma olma ve Türkiye’yi tamamen yerli GES’lerine ulaştırma hedefimiz gerçek olacak. Bütün bu çalışmalar ve hedefler doğrultusunda üretim tesisimizin içinde Ar-Ge ve 'know-how' transferi gerçekleştirecek bir Ar-Ge merkezi kurma yönünde güçlü adımlar atıyoruz.”