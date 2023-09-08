Smart Güneş Teknolojileri'nden 2 milyon doları üzerinde iş anlaşması
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 8 Eylül'de 2.087.167 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 8 Eylül'de 2.087.167 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 2.087.167 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzalanmış, sözleşme tutarının %20’si tutarında avans tahsil edilmiştir.