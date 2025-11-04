Smart Teknoloji Makine bilinirliğini artıracak
Sortex(renk ayırıcı) ve krom konveyör makine imalatı gerçekleştiren Smart Teknoloji Makine, ülke geneli bilinirliğini artırırken ihracata yönelikte hedeflerini büyüttü.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
Uzun yıllar sektördeki deneyimlerini kendi şirketine taşımak amacıyla Smart Teknoloji Makine Sanayi’yi 2024 yılında faaliyete geçiren Davut Kılıç, faaliyetleri hakkında şunları söyledi; “2024 yılı Aralık ayından itibaren kendi işyerimizde faaliyette bulunuyoruz. Şirket olarak Sortex (renk ayırıcı) ve krom konveyör makine üretiyoruz. Üretici olarak Türkiye’de renk ayırıcı makine imalatı yapan firmalardan birisi olmak ve bu konuda ülkemize artı değer katmaktan çok mutluyuz. Bizler üretici firmayız. Makinenin tamamını yurt dışından getirerek satış yapan firmalardan değiliz. Sadece ve sadece elektronik aksamı ithal etmekteyiz. Diğer aksamları öz sermaye ile bünyemizde üretiyoruz. Yani elektronik bölüm hariç yerli üretim yapıyoruz.”
Makinelerinin özellikle çerez, bakliyat, geri dönüşüm ve akışkan olan tüm ürünlerde yüksek başarı ile çalışmakta olduğunu vurgu yapan Smart Teknoloji Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Davut Kılıç, “Sortex üretiminde elektronik aksamı ithal etmekteyiz. Bunun yanı sıra makinenin ana gövdesini ve diğer mühendislik faaliyetlerini bünyemizde üretmekteyiz. Makinemizin 2 yıl garantisi vardır. Makinemiz fındık, fıstık, çekirdek, PET geri dönüşüm, granül ayıklama gibi sektörlerde uygulanmaktadır. Fabrika ve işletme içerisinde ki ürün taşıma için dizayn ettiğimiz gıda ile uyumlu, Tarım Bakanlığı onaylı krom, PVC bantlı taşıma sistemi olan uzun ömürlü konveyör imalatımız da bulunmaktadır” diye konuştu.
“İthal makinelere göre önemli bir fiyat avantajı sunuyoruz”
Makinelerini ithal makinelere göre önemli bir fiyat avantajı sunduğunu ayrıca sundukları hızlı teknik servis ağları nedeniyle tercih edildiklerine değinen Kılıç “Firma olarak çok kaliteli üretim yapmamıza rağmen maalesef markamızı yeterince tanıtacak imkanımız olmadı. Piyasada bilinen firmalar aynı kalitede makineyi 45 bin dolara satarken biz 30 bin dolara satıyoruz. Makinelerimiz geniş dokunmatik ekranlı, 5 bin 600 megapiksel kameraya sahip, üzerinde çok hızlı tepki veren enjektör gurubu ve aynı hızda işlemciler olan ana kartlar var. Tüm bu özellikler bizim satışımızı kolaylaştırıyor ve fayda gördüğü için müşterilerimizin mutlu olmasını sağlıyor. Müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin en önemli tercih sebebi herhangi bir arızaya karşı anında müdahale ederek hızlı servis imkanları sunmamızdır. En geç 24 saat içerisinde tüm bölgelere servis hizmeti sunmaktayız” dedi.
En büyük hedeflerinin Sortex makine ithalatı yapan üreticilere yerli makine satmak olduğunu ifade eden Kılıç, “Bununla beraber ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için Ar- Ge çalışmalarına önem vermekteyiz. Makinelerimizin saatte 70 kg’dan 8 tona kadar üretim kapasitesi var. İSO, TSE ve CE belgelerimiz mevcuttur. Üretimimizin büyük bir çoğunluğunu iç piyasaya vermekteyiz. Firma olarak özellikle fındık üreticilerinden kaynaklı Karadeniz bölgesinde etkin faaliyet göstermekteyiz. Ürünlerimizi sektörel fuarlarda sergilemek ve tanıtmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için KOSGEB desteklerinden faydalanmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da yoğun bir talep görüyoruz. En kısa sürede ihracata ağırlık vereceğiz. Suriye’de faaliyette olan makinelerimiz var. Ayrıca, Afrika kıtasında birçok firma ile görüşmelerimiz var. En kısa sürede bu bölgeye ihracata başlayacağız” şeklinde konuştu.
“Ayda 30 makine üretmeyi hedefliyoruz”
Üretim alanlarını genişletip ayda 30 adet makine üretim kapasitene sahip olmayı da hedeflediklerini belirten Davut Kılıç, “Şu anki mevcut alanımız 180 metre karedir. Ama en büyük hedefim çok kısa sürede 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstermektir. Ayda 4 makine üretim kapasitemiz var. Bunu en kısa sürede ayda en az 10 makine üretme kapasitesine çıkarmak istiyoruz. Daha sonra hedefimiz ayda en az 30 makinedir” dedi.