Smart Teknoloji Makine bilinirliğini artıracak

Uzun yıllar sektördeki dene­yimlerini kendi şirketine taşı­mak amacıyla Smart Teknoloji Makine Sanayi’yi 2024 yılında faaliyete geçiren Davut Kılıç, faaliyetleri hakkında şunları söyledi; “2024 yılı Aralık ayın­dan itibaren kendi işyerimiz­de faaliyette bulunuyoruz. Şir­ket olarak Sortex (renk ayırıcı) ve krom konveyör makine üre­tiyoruz. Üretici olarak Türki­ye’de renk ayırıcı makine ima­latı yapan firmalardan birisi ol­mak ve bu konuda ülkemize artı değer katmaktan çok mutluyuz. Bizler üretici firmayız. Maki­nenin tamamını yurt dışından getirerek satış yapan firmalar­dan değiliz. Sadece ve sadece elektronik aksamı ithal etmek­teyiz. Diğer aksamları öz ser­maye ile bünyemizde üretiyo­ruz. Yani elektronik bölüm ha­riç yerli üretim yapıyoruz.”

Makinelerinin özellikle çe­rez, bakliyat, geri dönüşüm ve akışkan olan tüm ürünlerde yüksek başarı ile çalışmakta olduğunu vurgu yapan Smart Teknoloji Sanayi Yönetim Ku­rulu Başkanı Davut Kılıç, “Sor­tex üretiminde elektronik ak­samı ithal etmekteyiz. Bunun yanı sıra makinenin ana gövde­sini ve diğer mühendislik faali­yetlerini bünyemizde üretmek­teyiz. Makinemizin 2 yıl garan­tisi vardır. Makinemiz fındık, fıstık, çekirdek, PET geri dö­nüşüm, granül ayıklama gibi sektörlerde uygulanmaktadır. Fabrika ve işletme içerisinde ki ürün taşıma için dizayn et­tiğimiz gıda ile uyumlu, Tarım Bakanlığı onaylı krom, PVC bantlı taşıma sistemi olan uzun ömürlü konveyör imalatımız da bulunmaktadır” diye konuştu.

“İthal makinelere göre önemli bir fiyat avantajı sunuyoruz”

Makinelerini ithal makine­lere göre önemli bir fiyat avan­tajı sunduğunu ayrıca sunduk­ları hızlı teknik servis ağları nedeniyle tercih edildiklerine değinen Kılıç “Firma olarak çok kaliteli üretim yapmamı­za rağmen maalesef markamı­zı yeterince tanıtacak imkanı­mız olmadı. Piyasada bilinen firmalar aynı kalitede maki­neyi 45 bin dolara satarken biz 30 bin dolara satıyoruz. Maki­nelerimiz geniş dokunmatik ekranlı, 5 bin 600 megapiksel kameraya sahip, üzerinde çok hızlı tepki veren enjektör guru­bu ve aynı hızda işlemciler olan ana kartlar var. Tüm bu özellik­ler bizim satışımızı kolaylaş­tırıyor ve fayda gördüğü için müşterilerimizin mutlu olma­sını sağlıyor. Müşterilerimi­zin bizi tercih etmelerinin en önemli tercih sebebi herhangi bir arızaya karşı anında müda­hale ederek hızlı servis imkan­ları sunmamızdır. En geç 24 sa­at içerisinde tüm bölgelere ser­vis hizmeti sunmaktayız” dedi.

En büyük hedeflerinin Sor­tex makine ithalatı yapan üre­ticilere yerli makine satmak ol­duğunu ifade eden Kılıç, “Bu­nunla beraber ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için Ar- Ge çalışmalarına önem ver­mekteyiz. Makinelerimizin saatte 70 kg’dan 8 tona kadar üretim kapasitesi var. İSO, TSE ve CE belgelerimiz mev­cuttur. Üretimimizin büyük bir çoğunluğunu iç piyasaya ver­mekteyiz. Firma olarak özel­likle fındık üreticilerinden kaynaklı Karadeniz bölgesinde etkin faaliyet göstermekteyiz. Ürünlerimizi sektörel fuarlar­da sergilemek ve tanıtmak isti­yoruz. Bunun için çalışmaları­mız devam ediyor. Bunun için KOSGEB desteklerinden fay­dalanmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da yoğun bir talep gö­rüyoruz. En kısa sürede ihraca­ta ağırlık vereceğiz. Suriye’de faaliyette olan makinelerimiz var. Ayrıca, Afrika kıtasında birçok firma ile görüşmeleri­miz var. En kısa sürede bu böl­geye ihracata başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Ayda 30 makine üretmeyi hedefliyoruz”

Üretim alanlarını genişle­tip ayda 30 adet makine üretim kapasitene sahip olmayı da he­deflediklerini belirten Davut Kılıç, “Şu anki mevcut alanı­mız 180 metre karedir. Ama en büyük hedefim çok kısa süre­de 5 bin metrekare kapalı alan­da faaliyet göstermektir. Ayda 4 makine üretim kapasitemiz var. Bunu en kısa sürede ayda en az 10 makine üretme kapasi­tesine çıkarmak istiyoruz. Da­ha sonra hedefimiz ayda en az 30 makinedir” dedi.