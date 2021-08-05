SmartMessage, Kuzey Afrika ve İngiltere’ye açılacak

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde 2 bini aşkın kuruma çok kanallı iletişim platformu sunan SmartMessage, yankın zamanda Kuzey Afrika ile İngiltere pazarına açılmayı planlıyor.

SmartMessage CEO’su Oğuz Küçükbarak, global büyümeyle birlikte istihdamı da yıl sonuna kadar iki katına çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplamda 5 kıtada 9 ofise ve 100 çalışana sahip olduklarını bildiren Küçükbarak, “Geçen yıl ve bu senenin ilk yarısında Singapur, Güney Afrika, Şili, Çek Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan ile yer aldığımız kıta sayısını beşe çıkararak ABD ve BAE dışında yepyeni ülkelere de adım atmış olduk. Yakın zamanda da Kuzey Afrika ve İngiltere’de yer almak hedeflerimiz arasında yer alıyor. SmartMessage olarak girdiğimiz pazarlarda ve bu bölgelerde, Ortadoğu’da başardığımız gibi bilinen ve tercih edilen bir marka olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

İstihdamı iki katına çıkarmayı hedefliyor

Çalışanlarının yüzde 78’ini Y ve Z kuşağının oluşturduğunu belirten Oğuz Küçükbarak, SmartMessage olarak dinamik bir ekip olduklarını söyledi.

Kurumsal kültür dahil birçok şeyi çalışanların kararlara katılımı ve öneriyle tasarladıklarını kaydeden Küçükbarak, şöyle devam etti: “Tüm konularda çalışanların yorumlarına ve geri bildirimlerine yer vermeyi çok önemsiyoruz. Dolayısıyla özellikle kararlara katılımı çok önemseyen ve yaratıcı çözüm önerileri sunabilen, Y ve Z jenerasyonunun kendi gelişimini en üst seviyede destekleyebileceği ve ait hissedebileceği bir çalışma ortamına ve kültürüne sahibiz. Her seviyede çalışanlarımız hibrit modellerde eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Uzaktan çalışma modeline hızlıca adapte olduk ve verimliliğimize katkı sağladığını gördük. Bu nedenle çalışanların istedikleri ofisimizde hibrit ya da uzaktan çalışmalarına imkan tanıyoruz. 2021 yılının sonuna kadar Mühendislik ekibi başta olmak üzere, Global Satış, Türkiye Satış, İnsan Kaynakları, Finans gibi tüm departmanlarımızda farklı deneyim seviyelerinde istihdamı 2 katına çıkartmayı hedefliyoruz.”