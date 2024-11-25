SOA, Güney Marmara’da büyüyecek

Bir aile işletmesinden bugün 15 ilde 60 bin kişiye yemek hizmeti veren bir yapıya dönüştüklerini aktaran SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, “Şirketimiz, SOA markası adı altında 15 yıldır sektörde. SOA’nın açılımı ise 'Sabah, Öğle, Akşam.' Kurumsal firmalara yerinde yemek hizmeti sunuyoruz” dedi.

2025’te yüzde 20 büyümeyi hedefliyor Şirket, 15 ilde operasyon direktörleri ve bölge müdürlükleriyle hizmet veriyor. Özellikle Güney Marmara bölgesinde büyüme hedefleri olduğunu belirten Kocabaş, “Türkiye genelinde 1000 çalışanımız ve 65 aktif projemiz var. 2024 hedeflerimizin üzerinde bir performans sergiliyoruz ve 2025’te yüzde 15-20 arasında bir büyüme hedefliyoruz. Ancak sektördeki daralmalar ve ekonomik zorluklar sebebiyle hem mevcut işlerimizi korumaya hem de yeni projelerle büyümeye odaklanıyoruz” diye belirtti.

“Gıda enflasyonu tüm sektörü zorluyor”

Gıda sektöründe faaliyet göstermenin beraberinde pek çok sorunu da getirdiğinin altını çizen Melih Can Kocabaş, özellikle gıda enflasyonunun tüm sektör için büyük riskler taşıdığını söyledi. Kocabaş, “Biz, düşük maliyetle rekabet etmek yerine doğru hizmeti doğru fiyatla sunmayı tercih ediyoruz. Bunun yanında menülerimizi mevsimsel ürünlere göre planlayarak maliyetleri optimize etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Sektördeki bir diğer zorluğun ise kalifiye eleman bulmak olduğunu söyleyen Melih Can Kocabaş, doğru kadroyu oluştururken oldukça zorlandıklarını belirtti. Ayrıca iş güvenliğinin de sıkıntılı olduğu bir sektörde faaliyet gösterdiklerini kaydeden Kocabaş, “Örneğin, büyük tencerelerin taşınması veya depolanması, güvenlik riski oluşturabiliyor. Bu tür sorunlara çözüm üretmek için yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve otomasyon sistemlerini mutfaklarımızda kullanıyoruz” diye belirtti.

Gıda sektöründe büyük bir önem taşıyan bir diğer konunun ise gıda güvenliği olduğunun altını çizen Melih Can Kocabaş, “Gıda güvenliği bizim için birinci öncelik. Satın alım aşamasından başlayarak her süreçte muteber markalarla çalışıyoruz. İç denetimlerimizde gıda mühendislerimizle entegre yönetim sistemlerini uyguluyoruz.