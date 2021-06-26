SOCAR, 3D teknolojisiyle doğalgaz ekipmanı üretecek

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Kayserigaz ve Bursagaz, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi çatısı altında ortak bir Ar-Ge projesi başlattı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) onayıyla başlayan 3D Yazdırma Teknolojileri ile Doğal Gaz Dağıtımda Kullanılacak Ekipmanların Üretiminin Araştırılması Projesi kapsamında, doğal gazın dağıtımında kullanılan ekipman ve parçaların 3D yazdırma teknolojisiyle üretilmesi için yazılım geliştirilmesi planlanıyor.

Sektöre yön vermesi bekleniyor

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız, SOCAR Türkiye’nin doğal gaz dağıtım sektöründe ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla hareket ettiğini belirtti. Yıldız “Kayserigaz doğal gaz dağıtım sektöründe EPDK tarafından kabul edilmiş ilk Ar-Ge projesinin sahibi olan, sektöre yenilikçi uygulamalar kazandıran öncü bir şirket. Bursagaz ise EPDK tarafından Ar-Ge projeleri en çok onaylanan şirket konumunda. Her iki şirketin sahip olduğu güçlü inovasyon kası ve altyapısı sayesinde, yine sektöre yön verecek bir proje geliştirdik” dedi.

Maliyet düşecek, stoka ihtiyaç kalmayacak

Yeni dağıtım şebekelerinin kurulumu veya mevcut şebekelerin bakımı sürecinde çok sayıda malzeme kullanıldığını anlatan Ertan Yıldız, kullanılan tüm ekipmanların 3D teknolojisiyle yazdırılıp üretilmesinin önemli maliyet avantaja sağlayacağını söyledi. Yıldız, “Bu malzemelerin bir kısmında temin etme veya gecikme sorunu yaşanabiliyor. Bazı ekipmanların ise maliyetleri yüksek olabiliyor. 3D teknolojisiyle alternatif bir üretim yaparak daha düşük maliyetle, daha hızlı ve stok ihtiyacı olmadan malzeme temin etmemiz mümkün olacak. Şirketlerin maliyetleri azalırken, yeni şebeke kurulumu ve bakım süreleri kısalabilecek” diye konuştu.

Ya tesis kuracak ya da taşere edecek

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız’ın verdiği bilgilere göre, doğalgaz şebekesi ekipmanlarının 3D teknolojisiyle üretilmesinin detaylı analizi yapılıyor. Söz konusu parçaların altyapı oluşturularak ya da hizmet alımı yöntemiyle temin edilmesinin maliyetleri ayrı ayrı hesaplanıp karşılaştırılacak. Araştırmalar sonucunda elde edilecek verilerle, çok ölçütlü karar verme modellerinin kullanıldığı bulut tabanlı parça temin öneri ve bilgilendirme sistem yazılımı geliştirilecek. Son aşamada ise geliştirilen yazılımla üretime geçilecek.