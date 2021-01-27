SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ, plastik atıkların kimyasal dönüşümünü yapacak

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, Türkiye'deki plastik atıkların kimyasal geri dönüşümü için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak proje başlattı. ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yürütülen projeyle SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ'de görev yapan araştırmacılar, atık plastikleri temel bileşenlerine dönüştürerek tekrar ve sürdürülebilir şekilde plastik hammaddelerin üretiminde kullanılması yönünde çalışma yürütecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev, 3 yıl sürecek projeyle SOCAR Türkiye'nin özgün yöntemini ve teknolojisini geliştirme imkanına sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Amacımız öncelikle yeni teknoloji geliştirmek. Endüstriyel boyutta uygulanmasına karar verildikten sonra atık yönetimi yapan şirketlerden ve bu atıkların alınabileceği diğer kaynaklardan ham madde sağlanmasını planlıyoruz. Bu projeyle SOCAR bünyesinde açığa çıkan atıkların kullanılması da mümkün olacak. Atık plastiklerin kimyasal geri dönüşümüyle Petkim'in temel ham madde girdisi olan nafta için alternatif bir kaynak geliştirerek bir yandan çevreye ve sürdürülebilir ekonomiye, bir yandan da SOCAR Türkiye'ye rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni iş modellerinin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."