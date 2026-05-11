SOCAR, İtalyan devi IP’yi bünyesine kattı

Satın alma hamlesinin, SOCAR’ın Avrupa genelinde büyüme hedefleri doğrultusunda atıldığı belirtilirken, İtalya’nın şirketin uzun vadeli stratejisinde kilit pazarlardan biri olduğu vurgulandı. SOCAR’ın, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden İtalya’ya petrol, Güney Gaz Koridoru üzerinden ise doğalgaz tedarik ettiği hatırlatıldı.

Şirket, IP’nin mevcut pazar konumunu, marka gücünü ve operasyonel kapasitesini koruyarak daha da geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Yaklaşık 90 yıl önce kurulan Italiana Petroli, bugün 4 bin 500’ün üzerinde akaryakıt istasyonu ve yılda yaklaşık 10 milyon ton kapasiteli iki rafinerisiyle dikkat çekiyor.