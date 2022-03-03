SOCAR Marine, yurt içinde deniz yakıtı satışına başladı

SOCAR Türkiye iştiraki SOCAR Marine ile faaliyet alanına yurt içi denizcilik yakıtı satışını da ekledi. 2013'ten bu yana faaliyetlerine devam eden ve yıllık 700 bin ton satış rakamına ulaşan SOCAR Marine, Marmara, Ege ve Akdeniz'de satışlara başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yurt için pazarında deniz ve kara tankerleriyle yolcu ve yük gemilerinden turizm teknelerine, balıkçılardan kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vereceği belirtildi.

SOCAR Marine’nin yıllık yaklaşık 450 bin tona yaklaşan yurt içi pazarında faaliyet alanını genişleterek kamu kurumlarına da deniz yakıt ikmaline başladığı ifade edilen açıklamada, ocak ayı itibarıyla iki önemli kamu kuruluşunun yakıt ikmallerinin SOCAR Marine tarafından tedarik edildiği kaydedildi.

Faaliyetlerini tüm limanlarda yaymayı amaçlıyor

Konuya ilişkin SOCAR Türkiye Petrokimya ve Rafineri İş birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “SOCAR Marine, uluslararası denizcilik yakıtları pazarında Türkiye limanları fiziksel ikmallerin yanı sıra, Cebelitarık'tan Singapur'a, Rotterdam'dan Güney Afrika'ya kadar tüm uluslararası limanlarda yakaladığı üstün hizmet anlayışını yurt içi pazarda da Hopa'dan İskenderun'a kadar bütün limanlarda yaymayı amaçlıyor. SOCAR Marine, 2021 itibarıyla bu kapsamda yatırımlar yaparak yurt içi pazarda önce Marmara ve Ege'de, sonra Akdeniz'de deniz yakıtı satışına başladı. Ocak ayı itibarıyla da Trakya ve Batı Karadeniz'de ikmallere başlayan SOCAR Marine, kara ve deniz yoluyla müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda eksiksiz hizmet vermeyi ve iç piyasada rekabetçi yaklaşımıyla fark yaratmayı hedefliyor." açıklamasını yaptı.