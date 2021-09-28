SOCAR, Proses Sistemleri Merkezi’ni hizmete aldı

Çevresel, ekonomik ve toplumsal faydaya odaklanan çalışmalarına devam eden SOCAR Türkiye, sürdürülebilirlik hedeflerinde önemli katma değer üreten Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini genişletiyor. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş tarafından açılan ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan SOCAR Ar-Ge Proses Sistemleri Merkezi faaliyetlerine başladı.



4691 No’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Ar-Ge faaliyetlerini bilim ve sanayi işbirliğiyle daha güçlü bir zemine taşımak amacıyla açılan merkez, GTÜ Teknopark’ta hizmet verecek. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ortak projelerinin de ilerletileceği merkezde, Üniversite tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar ile SOCAR Türkiye’de sürdürülen çalışmaların entegrasyonu sağlanarak katma değeri yüksek yeni ürün ve proseslerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Mevcut projelere devam edilecek

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş ve GTÜ ortaklığıyla bir süre önce başlatılan ve yeni planlanan projelerde de bu merkezden yararlanılacak. Bu kapsamda petrokimya ürünleri üretiminde kullanılan katalizörlere ilişkin katalizör boyutu analizlerini gerçekleştiren ve prototipi geliştirilen cihazın nihai üretim çalışmalarına devam edilecek. Rafineri üretiminde kârlılığı etkileyen önemli birimlerden olan hidrokraker ünitesinin modellemesi ve optimizasyonu projesi, üretim sahalarındaki bakımlar ve tehlike arz eden numune taşıma işlemleri için otonom hava araçlarının tasarımı, üretim proseslerinde yüksek tahminleme gücünü hedefleyen özel hesaplamalı sensör tasarımı ve üretim atıklarının değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan projeler üzerindeki ortak çalışmalar sürdürülecek. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş bünyesinde halen devam eden ve sürdürülebilir üretim adına katma değeri yüksek bir proje olan karbondioksit emisyonlarından Dimetil Eter üretimi projesindeki işbirliğine de devam edilecek. Ortaklaşa ilerletilecek bu projelerin yanı sıra SOCAR Türkiye bünyesinde atıkların daha etkili bir şekilde bertarafına yönelik olarak başlatılan çalışmalar da sürdürülecek. Üretim atıklarının çevresel etkilerini azaltan ve ekonomik bir değer olarak yeniden elde edimini hedefleyen yenilikçi projelere devam edilecek.

“Ar-Ge’deki deneyimimizi bilimle bütünleştiriyoruz”

SOCAR Türkiye AR-Ge ve İnovasyon Genel Müdürü Bilal Guliyev, “Sürdürülebilir kalkınma ve stratejik dönüşüm için bugün tüm dünyanın odaklandığı alanların başında Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon geliyor. SOCAR Türkiye olarak bu konuda güçlü bir sorumluluk taşıyor, katma değerli, rekabetçi ürünler ve sürdürülebilir üretim için yenilikçi çözümler sunan Ar-Ge faaliyetlerimizi her geçen yıl geliştiriyoruz. SOCAR Türkiye AR-Ge ve İnovasyon olarak bugüne dek geliştirdiğimiz projelerle gerek şirketimiz gerekse faaliyet zincirimizdeki tüm paydaşlarımız için katma değer üretmeye var gücümüzle devam ediyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi ile geçen yıldan bu yana sürdürdüğümüz ortaklaşa çalışmaları da açılan yeni merkezimizle birlikte şimdi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Kurum olarak benimsediğimiz açık inovasyon modeliyle, Ar-Ge faaliyetlerindeki bilgi ve deneyimimizin bilimsel çalışmalarla bütünleşeceği bir süreci hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.