SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin NEFERTITI Projesi, Avrupa’dan fonlanacak

Sürdürülebilir büyümenin itici gücü olarak gördüğü Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veren SOCAR, bu faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Petkim’in 51 yıllık Ar-Ge tecrübesini tüm gruba yaymak üzere Aralık 2019’da kurulan SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, değer zincirindeki tüm paydaşları için yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve pazar odaklı ürün, katalizör ve dijital teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda konsantre güneş enerji ile karbondioksitten kimyasal madde üretilmesi amaçlanan SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin NEFERTITI Projesi, Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programınca fonlanacak.

Konuyla ilgili şirketten yapılana çıklamaya göre, yoğun rekabetin yaşandığı ‘Enerji Alanı 2020’ çağrılarından fon almaya hak kazanan konsorsiyumdaki 10 uluslararası şirketten biri olan SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin projesine ait 389 bin euroluk bütçenin tamamı bu program tarafından karşılanacak.

'Proje konsorsiyumundaki tek Türk şirketi'

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Genel Müdürü Bilal Guliyev, bir yıl içinde önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Güneş enerjisiyle karbondioksitten etanol/izopropanol gibi kimyasal maddeler üretmeyi hedefleyen NEFERTITI Projesi’nin Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı tarafından fonlanacağını belirten Guliyev, "AB projeleri üzerinde 2012 yılından beri çalışıyoruz ve önümüzdeki yıl pilot ölçekte ürünler üretilmeye başlanacak. İspanya, Çin, ABD, İrlanda, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden 10 uluslararası ortağın yer aldığı proje konsorsiyumundaki tek Türk şirketi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Karbondioksit ve suyun kimyasal maddelere dönüştürüleceği projeyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çeşitlendirilmesi konusunda tecrübelerimizi artırmayı hedefledik. Ayrıca bu projenin SOCAR Türkiye’nin orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ve enerji geçişi stratejilerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

'2244-Sanayi Doktora Programı'na başvuracak

SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin yeni dönemde sektöre yön verecek çalışmalara imza atacağını ifade eden Guliyev, hali hazırda merkezde akademik düzeyi doktora olan 6 araştırmacının olduğunu bildirdi.

Tezini tamamlamak üzere olan 2 araştırmacıyla birlikte bu sayının 8’e çıkacağını söyleyen Guliyev, "Ekibimize doktora dereceli yeni araştırmacılar eklenmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından açılacak olan, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesini amaçlayan ‘2244-Sanayi Doktora Programı’ çağrısına başvuru yapmak üzere hazırlıklarımız devam ediyor.” dedi.