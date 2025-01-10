SOCAR Türkiye, Bursagaz ve Kayserigaz'ı AKSA Enerji'ye sattı

SOCAR Türkiye, bünyesinde faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz’ın satışına ilişkin sözleşme sürecini tamamladı.

Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Bursagaz ve Kayserigaz faaliyetlerine AKSA Enerji çatısı altında devam edecek.

Bursagaz ve Kayserigaz, yaklaşık 2 milyon BBS aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veriyor.

Türkiye'nin 4. büyük doğalgaz dağıtım şirketi

Yaklaşık 1,2 milyon BBS abonesi ve 7 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ile Bursagaz, ‘dağıtım lisansı sahiplerinin nihai tüketiciye yaptığı doğalgaz satış miktarı' bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük doğalgaz dağıtım şirketi olarak öne çıkıyor.

Kayserigaz ise 7 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ile 700 bin BBS aboneyi güvenli doğalgaz ile buluşturuyor.

'Uzun vadeli hedeflere yönelik bir karar'

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Kayserigaz ve Bursagaz'ın satış kararının şirketin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda alındığını ifade etti.

Ibadov, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 18.5 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumundayız ve stratejik öneme sahip bu yatırımlarımızla Türkiye'de daha uzun yıllar değer üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ibadov, geçen günlerde açıkladıkları ve Türkiye'ye 7 milyar dolarlık yatırım öngören petrokimya projesini anımsatarak, şunları aktardı:

* Bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Türkiye'de ana iş kollarımızdan biri olan petrokimya sektörüne yoğunlaşarak, bu alanda önemli bir yatırım gerçekleştirmek amacıyla ön uç ve uç (Pre-FEED ve FEED) mühendislik çalışmalarına başladık.

* Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine, istihdamına ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.