Socar Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov: Türkiye enerji 'hub'ı haline geldi

Erkan ÇAKAN

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda güncel gelişmeleri değerlendiren Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov , “Doğalgazı biz Türkiye’ye tüm dünyaya verdiğimiz fiyatın oldukça altına veriyoruz. Türkiye enerji alanında son dönemde çok önemli işlere imza attı. Değişen dünyada Türkiye’nin yeri çok büyük olacak. Gaz kaynaklarını artırdı, yeni yatırımlar yaptı. LNG terminalleri, yeni gaz boru hatları, yeni gaz depoları inşa etti. Bu Türkiye’yi uluslararası alanda önemli bir noktaya taşıdı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye bir enerji ‘hub’ı haline geldi. Ama bunu devam ettirmek önemli, bunun içinde önemli işlere imza atıyor. Ayrıca Karadeniz’de keşfedilen gaz rezervi çok kritik. Bunların tamamına baktığımızda Türkiye enerji alanındaki rolü daha da kuvvetlenecek” diye konuştu.

TANAP’tan gerçekleşen akış yıllık 16 milyar metreküp, bunun 31 milyar metreküpe çıkması için yeni yatırımlar gerektiğini söyleyen Gahramanov, “Bugün başlanılsa bile 3-4 yılı bulacaktır. Bugün 16 milyar metreküpün 10 milyar metreküpü Avrupa’ya, 6 milyar metreküpü Türkiye’ye veriliyor. Projenin yapılırken maksimum kapasitesi 31 milyar metreküp. Kısa vadede artırımlar olacaktır ama fiziki yatırımlar gerekiyor” dedi. Gahramanov, “Türkiye’de enerji fiyatları artıyor ama şunu da unutmamak lazım şayet TANAP olmasaydı, LNG terminalleri, depo yatırımları ve yeni boru hatları olmasaydı ne olurdu? Şimdi fiyatların yüksek olduğundan şikâyet ediliyor Türkiye’de ama bu yatırımlar olmasaydı fiyatları çok ciddi artardı” şeklinde konuştu.

“Kimya sektörüne yönelik yeni projeler geliştireceğiz”

Türkiye’de yatırımlarımızı artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Gahramanov, “Örneğin Petkim’i aldık ama sadece almakla kalmadık, her yıl 100 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Kapasite artırdık. İşler kötü gitmiyor, pozitif bakıyoruz” dedi. Kimya sektörüne yönelik proje geliştireceklerini belirten belirten Gahramanov, “Kayseri sanayi odasıyla görüşmemiz oldu. Yatak süngeri için projeler geliştirmeyi hedefl iyoruz. Bunun yanı sıra beyaz eşya madencilik sektörü içinde projeler geliştireceğiz” dedi.

100 milyon dolarlık tasarruf sağlandı

Socar Türkiye Dijital Transformasyon Başkanı Hakan Irgıt ise, “Dijital dönüşüm kapsamında, Socar Türkiye’nin içindeki şirketleri birbiriyle entegre etmek için bir proje başlattık. Projenin başladığı tarihten bu yana 100 milyon dolarlık tasarruf sağlandı. Alt yapı ve verimizi temizlememiz ayrıca karar verme mekanizmamızı daha da düzenlememiz gerekiyordu. Bilgi teknolojileri ve yeni teknolojilerle verim aldığımız işler var. Örneğin robotlar dediğimiz proseslerin otomasyonu çalışması var. İnsanların manuel olarak yaptıkları işler var ve ciddi zaman kaybı oluşturuyor. Bunları robotlara taşıdık. O saatleri daha verimli işlere yönlendirdik. Bunların tamamını yazılımlarla düzenledik" dedi.