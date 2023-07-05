SOCAR Türkiye "En İyi Kurumsal Yönetişim" ödülünü aldı

SOCAR Türkiye, değer yaratan kurumların ödüllendirildiği "World Finance 2023 Ödülleri" kapsamında "En İyi Kurumsal Yönetişim" ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye, şeffaflık ve hesap verebilirliğe olan bağlılıklarını ortaya koyan, daha iyi bir toplum yaratan ve dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınmasına yardımcı olan çeşitli yönetişim modellerine sahip şirketlerin ödüllendirildiği "World Finance Corporate Governance Awards"da Türkiye'nin en iyi kurumsal yönetişim uygulamalarına sahip şirketi oldu.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve endüstriyel holdingi olan şirket, faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını gözeterek sürdürülebilir bir gelecek için değer üretme felsefesini benimsemeye devam ediyor.