SOCAR Türkiye, esnek çalışma modeline geçiyor

SOCAR Türkiye, pandemi nedeniyle geçen yıl uzaktan çalışma sistemine geçmesinin ardından, kalıcı olarak esnek çalışma modelini devreye almaya hazırlanıyor.

Yeni uygulamayla çalışanların iş özel yaşam dengesini sağlamayı amaçlayan SOCAR Türkiye, yeni nesil çalışanlar için tercih edilen işveren olmayı da hedefliyor. Yeni çalışma sistemi, SOCAR Türkiye’nin faaliyet gösterdiği lokasyonlara göre farklı etaplarda hayata geçirilecek.

İlk olarak şirketin İstanbul Vadistanbul’daki merkez ofisinde uygulamaya konacak uygulamanın diğer grup şirketlerinde ve lokasyonlarda yaygınlaştırılması planlanıyor. Uygulamada, uzaktan ve hibrit modelde çalışanlar işlerini ofis dışından yürütebilirken, İstanbul’da ikamet etme zorunlulukları bulunmayacak.

Uzaktan çalışma modelinde, çalışanlar iş süreçlerine bağlı olarak haftada en fazla bir gün, hibrit modelde ise en fazla üç gün ofiste çalışabilecek. Fiziksel olarak ofiste bulunması zorunlu olan çalışanlar ise haftanın beş günü klasik modelde çalışmaya devam edecek.

Çalışanlarla birlikte geliştirildi

‘İşte Yenilik’ uygulamasını tüm grup çalışanlarıyla birlikte karar vererek geliştirdiklerini söyleyen SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, çalışan odaklı bir dönüşüm geçirdiklerini vurguladı.

Esnek çalışma modelini herhangi bir danışmanlık almadan, tamamen şirket içi kaynaklarla geliştirdiklerini belirten Uğur, "Farklı faaliyet alanlarımız olduğu için birden fazla çalışma modeline ihtiyaç duyduk. Öncelikli hedefimiz ise çalışanlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir sistem kurmak oldu. Adaptasyon süreçlerini kolaylaştıracak çözümler geliştirdik. Evdeki çalışma ortamlarını iyileştirmeleri için çalışanlarımıza ‘Esnek Çalışma Desteği’ de sağlanacak. Bu destekle çalışanlarımızın çalışma ortamlarını daha ergonomik hale getirmelerine, internet ve diğer gereksinimlerini karşılamalarına olanak sunacağız. Bu uygulamanın aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize de enerjinin verimli kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması kapsamında katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.