Socar Türkiye, Millenicom'un satış sürecini tamamladı
Socar Türkiye'nin telekomünikasyon şirketi Millenicom'un satışı gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Millenicom, artık Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında müşterilerine hizmet verecek.
Socar Türkiye'nin Millenicom satış süreci tamamlandı. Millenicom, artık Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında yer alacak.
2019'dan bu yana hizmet veren Millenicom, yaklaşık 400 bin aboneye taahhütsüz ve kotasız fiber internet hizmeti sunarak Türkiye'nin önde gelen alternatif operatörlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Söz konusu satışın gerçekleşmesi, şirketin rafineri, petrokimya ve doğal gazı içeren temel iş alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırmasına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak.