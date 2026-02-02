SOCAR Türkiye, SAF ticaretinde ilk adımı attı

Enerji sektöründe sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen SOCAR Türkiye, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında ticari faaliyetlere başladı. Şirket, düşük karbonlu çözümleri iş modelinin merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda, bu adımla havacılık kaynaklı emisyonların azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

İlk ticari operasyon gerçekleştirildi

SOCAR Türkiye’nin SAF alanındaki ilk ticari operasyonu 29 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu adım, şirketin SAF ekosisteminin gelişimini destekleme ve sektör paydaşlarıyla iş birliklerini güçlendirme hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Sürecin temelini, SOCAR Türkiye ile Türk Hava Yolları arasında 13 Ağustos 2025’te imzalanan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı’na yönelik Mutabakat Zaptı oluşturuyor. Söz konusu iş birliği, enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik odaklı stratejik adımları kapsıyor.

CEO’dan sürdürülebilirlik vurgusu

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Ibadov, grup şirketlerinden STAR Rafineri’nin kapasitesi, AR-GE gücü ve dijital yetkinlikleri sayesinde SAF girişiminin geliştirildiğini vurgulayarak, jet yakıtı alanındaki çalışmaların yeni iş birliklerine kapı aralayacağını ifade etti.

SAF nedir, neden önemli?

International Air Transport Association (IATA) ve International Civil Aviation Organization (ICAO) tarafından belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak üretilen SAF, yaşam döngüsü değerlendirmesine bağlı olarak geleneksel jet yakıtına kıyasla önemli ölçüde daha düşük emisyon sağlıyor. Kullanılmış kızartma yağları ve biyolojik atıklar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen HEFA bazlı SAF, havacılık sektöründe emisyon azaltımının en önemli araçları arasında gösteriliyor.

SOCAR Türkiye’nin SAF ticaretine başlaması, hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte havacılıkta düşük karbonlu dönüşüm açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Şirket, çevresel ve toplumsal faydayı merkeze alan yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.