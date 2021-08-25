SOCAR Türkiye’de dijital imza dönemi başladı

SOCAR Türkiye, iş süreçlerinde baskı, evrak gönderimi, ıslak imza ve arşivleme gibi işlemleri ortadan kaldıran e-imza uygulamasını başlatarak dijital dönüşümde önemli bir aşamaya geçti.

Yılda 500 bin adet kâğıt tasarrufu ve gelecek bir yıl içinde yaklaşık 300 bin TL değerinde mali tasarrufun hedeflendiği uygulama, tüm grup şirketlerine entegre edilmesiyle 5 bin çalışan tarafından kullanılacak.



Sürdürülebilir ve verimli üretim hedefiyle dijital dönüşüm çalışmalarını 2018’den bu yana sürdüren SOCAR Türkiye, imza işlemlerini online platforma taşıyarak dijitalleşmede önemli bir adım daha attı.

Tüm grup şirketlerini kapsayacak uygulama ile SOCAR Türkiye’de kurum içi yazışmalar, onay süreçleri, kamu ve özel kurumlara evrak gönderimi ve alımları, e-imza ile dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.

Uygulama ile yılda 500 bin adet kâğıt tasarrufu ve gelecek bir yıl içinde yaklaşık 300 bin TL değerinde mali tasarruf hedefleniyor.

Uygulama ile sözleşme işlemlerinin süresi kısaldı

Verilen bilgiye göre, iş süreçlerinde, kâğıt çıktı alımı, belge teslimi, evrak geri dönüş ve arşivleme aşamalarında zaman kaybını ve malzeme giderlerini ortadan kaldıran e-imza uygulaması kapsamında öncelikle giden evraklara ait yazışmalarda dijital imzaya geçildi.

Ardından kapsamı hızla genişletilen e-imza süreci, sözleşme, hak ediş, banka talimatları, saha formları, iş izinleri, idari işler alımları ve insan kaynakları hizmetlerinde de kullanılmaya başlandı.

Aralık ayından bu yana yaklaşık bin e-imzalı dokümanın oluşturulduğu dijital imza sürecinde, zaman tasarrufunun yanı sıra kağıt, yazıcı, posta ve arşiv giderlerinde büyük oranda tasarruf elde edildi.

SOCAR Türkiye’de ortalama 21 gün süren sözleşme işlemlerini 3 güne düşüren e-imza uygulamasıyla, giden evraklarda daha önce 5 iş günü süren işlemler de 2 günde sonuçlanır hale geldi. Basılı evrak düzenleme, manuel takip ve ıslak imza gerektiren işlemleri e-imza uygulaması ile ortadan kaldıran SOCAR Türkiye’de tüm çalışanların sisteme aktivasyonu sağlandığında yaklaşık 5 bin personel dijital imza platformunun avantajlarını deneyimleyecek.

Yılda 300 bin TL tasarruf hedefleniyor

Sürdürülebilir üretim için dijital teknolojileri tüm iş süreçlerine entegre etmeye büyük önem verdiklerini belirten SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, üç yıl önce başlattıkları dijitalleşme hamlesinde e-imza uygulamasına geçtiklerini söyledi.

Basılı evrak ve fiziki işlem gerektiren süreçleri dijital ortama taşıyan çevreye duyarlı e-imza uygulamasının faaliyetlerine hız ve verimlilik katarken zaman ve kaynak tasarrufuna da imkân verdiğine dikkat çeken Uğur, “Dijital iş süreçlerimizle kağıt kullanımında azalma ile 500 bin adet kağıt tasarrufu elde edebilmeyi öngörüyoruz. Bu rakam standart bir A4 kağıdı ölçeğinde hesaplandığında yılda 30 ağacın kesilmesini önlemiş olmak anlamına geliyor. Gelecek bir yılda 300 bin TL değerinde mali tasarruf hedefliyoruz. Karbon emisyonunu da yılda 8,258 kg azaltacağını öngördüğümüz dijital imza süreçlerini en kısa sürede grup şirketlerimiz bünyesindeki tüm birimlere yayarak genişletmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.