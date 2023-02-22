Socar Türkiye'de önemli değişim
Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı Socar Türkiye'nin CEO’luğuna vekaleten Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkanı Elchin Ibadov atandı.
Haber Merkezi
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Socar Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılarak Socar Baş ofiste yeni göreve atandı. 15 yıldır Socar bünyesinde Azerbaycan, İsviçre ve son olarak Türkiye’de çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışan Gahramanov, Socar Başkanı Danışmanı olarak görev yapacak.
Zaur Gahramanov’dan boşalan CEO’luk görevini vekaleten yürütmek üzere, Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkanı Elchin Ibadov atandı.