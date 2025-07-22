Socar, Türkiye'deki liman birimi Socar Terminal'i satmayı planlıyor!

Azerbaycan'ın devlet enerji şirketi Socar'ın Türkiye'deki liman birimi Socar Terminal'i satmayı değerlendirdiği belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Bloomberg News'e verdikleri bilgilere göre, Socar Türkiye; Petkim Petrokimya Holding AŞ'ye hizmet veren bir konteyner limanı ve yakındaki ayrı bir tesisi işleten Socar Terminal'in satışı için erken aşama görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerin detayları henüz netleşmedi. Socar’ın hangi potansiyel alıcılarla temas kurduğu bilinmezken, kaynaklar bu sürecin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının kesin olmadığını vurguladı.

Petrokimya odaklı büyümeye odaklanmıştı

Azeri şirket, yılda 1,5 milyon adet yirmi fitlik eşdeğer üniteyi elleçleyebilen ve Ege bölgesinin en büyük entegre limanı olan Socar Terminal'e bugüne kadar 420 milyon dolar yatırım yaptı.

Socar, bu yılın başlarında liman iştiraklerini yeniden yapılandırdı ve Socar Terminal, Petkim liman işletmecisi Petlim Limancılık Ticaret AŞ'nin kalan yüzde 93 hissesini 172 milyon dolara satın aldı .

Socar Terminal'in olası bir satışı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyar dolarlık petrokimya genişlemesi playan şirketin nakit elde etmesini sağlayacak.

Azeri şirket, ocak ayında grup şirketlerinden Bursagaz ve Kayserigaz'ı da AKSA Doğalgaz'a satmıştı.