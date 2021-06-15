SOCAR Türkiye’den 'yeşil enerji' adımı

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artarken SOCAR Türkiye de Vadistanbul’daki genel merkez ve iştiraklerine ait 4 yönetim binası, 10 istasyon, 2 depo ve depolama tesisi, 3 acil müdahale birim ofisi, 2 vana grubu ve 1 arşiv binası olmak üzere toplam 22 tüketim noktasında kullanılan elektriği ‘yeşil enerji’den karşılayacak.

Öte yandan SOCAR Türkiye’nin iştiraki SOCAR Enerji Ticaret, nihai tüketicilerin karbon ayak izlerini azaltmak ve nötrleştirmek adına yenilenebilir enerji kaynağından üretilen ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş yeşil enerji ve Gold Standard, VCS gibi uluslararası karbon sertifikası satışlarına başladı.

2021 yılında mevcut elektrik müşteri portföyünün yüzde 1,6’sını, yani yaklaşık 33 milyon kilovat saatlik kısmını, “yeşil enerji” satışı olarak gerçekleştiren SOCAR Enerji Ticaret, yenilenebilir enerji santrallerinin yönetimi, üç fazdan oluşan karbon nötrleştirme hizmeti Gold Standard ve VCS karbon sertifikasyon ve I-REC proje geliştirme hizmeti sunuyor.

22 noktada elektrik yeşil enerjiye dönüşüyor

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “Grubumuzun stratejik öncelikleri arasında sürdürülebilirlik başlığı altında düşük karbon, döngüsel ekonomi ve çevre dostu operasyonların geliştirilmesi bulunuyor. Sürdürülebilir enerjide elektriğin hangi kaynaktan üretildiği, tüketiciler ve kurumlar için artık çok daha önemli. SOCAR Türkiye olarak biz de bu yönde bir adım attık ve iştiraklerimizin merkezlerinin de bulunduğu 4 yönetim binası ile birlikte toplam 22 tüketim noktasında tükettiğimiz elektriği yeşil enerjiye dönüştürmeye karar verdik. 2021 yılında İstanbul’daki genel merkezimiz de dahil tüm bu noktalarda tüketilen elektriğin toplam 14,5 milyon kilovat saati bulacağı düşünüldüğünde, her yıl yaklaşık bu kadarlık elektrik tüketimimizin artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını söyleyebiliriz.” dedi.