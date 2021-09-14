SOCAR Türkiye'ye ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’

Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik amacıyla uluslararası faaliyetlerini sürdüren Türk Konseyi’nin Ekonomi Bakanları 10.Toplantısı Bakü'de yapıldı. Toplantı sonrası düzenlenen Türk İş Ödülleri Töreni’nde SOCAR Türkiye, Türk Konseyi Yatırım Ödülü'ne layık görüldü.

Üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkiye'nin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarının katıldığı toplantıda konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, "Ekonomik işbirliğinin yanında kapsayıcılık ölçeğini daha geniş tutarak Türk devletleri arasındaki sosyal ve kültürel bağların da geliştirilmesine katkı yapıyor. SOCAR Türkiye olarak Türk dünyasının bu gelecek yolculuğunda güçlü adımlarımızla her zaman varız. Türkiye’deki yatırımlarımızı yalnız Azerbaycan ve Türkiye değil tüm Türk dünyası için stratejik önemde görüyor ve faaliyetlerimizi bu bilinçle sürdürüyoruz." dedi.