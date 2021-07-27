SOCAR Türkiye’ye ‘Yılın Kurumsal Risk Yönetimi’ ödülü

Enerji sektörünün global oyuncularının farklı kategorilerde incelendiği Energy Risk Awards’da SOCAR Türkiye, Yılın Kurumsal Risk Yönetimi ödülünü kazandı.

SOCAR Türkiye’yi enerjide risk yönetiminde zirveye çıkaran değerlendirme süreci, Energy Risk Awards uzmanlarının ayrıntılı bilgi talepleri ve karşılıklı görüşmelerle 12 haftada tamamlandı.

Bu süreçte SOCAR Türkiye’nin son bir yılda risk yönetimi alanındaki proje ve uygulamaları kapsamlı bir incelemeye tabi tutulurken, risk yönetimindeki uzmanlık, iç görü ve yaratılan faydanın yayılımı değerlendirildi.

“Rekabetçi bir kategoride zirveye çıkmayı başardık”

SOCAR Türkiye Risk Grup Koordinatörü Sadig Hajiyev, SOCAR Türkiye’de risk yönetimini, kurumsal hedeflerine ulaşmada destekleyici bir proses olarak uyguladıklarını söyledi.

Karar süreçlerinde yenilikçi uygulamalarla çıtayı daha da yükselttiklerini belirten Hajiyev, “Aldığımız ödül, bu alandaki yeni proje ve yatırımlarımızın tüm dünyaca izlendiğini gösteriyor. Energy Risk Awards, sektörümüzün global oyuncularının risk yönetimindeki performanslarının incelendiği çok önemli bir değerlendirme. Başvuru sayısı ve katılan şirketler açısından oldukça rekabetçi bir kategoride zirveye yerleşmiş olmamız, en iyi uygulamalara göre kurgulanmış ve etkin bir şekilde uygulanmakta olan risk yönetimi performansımızın net bir göstergesi oldu. COVID-19 nedeniyle risk unsurlarının arttığı ve daha da belirsizleştiği zor bir dönemde aldığımız bu ödülün ayrı bir anlam ve değer taşıdığını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.