Socar ve Gübretaş ortak şirket kuracak

01 Şubat 2019

Gübre Fabrikaları (Gübretaş), Socar Turkey Enerji (STEAŞ) ile bir ortak girişim kurulması amacıyla niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Gübre Fabrikaları'ndan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, niyet mektubu ile STEAŞ'ın bağlı bulunduğu Socar şirketler grubu petrokimya tesislerinden ve yakın coğrafyadaki diğer üreticilerden karbamit/üre ithal etmek ve bunun Türkiye iç pazarında ve yurt dışı pazarlarda satılmasına yönelik, her iki tarafın yüzde 50 paya sahip olacağı bir ortak girişim kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Reuters