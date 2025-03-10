SOCAR'dan sürdürülebilir finans adımı! Yeşil tahvilleri Bakü Fon Borsası'nda işlem görüyor
SOCAR'ın yeşil tahvilleri, 7 Mart'ta düzenlenen etkinlikle birlikte, Bakü Fon Borsası'nda işlem görmeye başladı. Törende, dünya genelinde yenilenebilir enerjiye artan talep ve çevresel sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığına vurgu yapıldı.
SOCAR, yeşil tahvillerle Bakü Fon Borsası'nda işlem görmeye başladı. SOCAR Tower'da 7 Mart'ta gerçekleştirilen törene, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetim Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov, SOCAR Başkanı Rövşen Necef, BFB, MDM, banka, sigorta ve yatırım şirketlerinin yöneticileriyle akademik çevrelerin temsilcileri katıldı.
Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen ve planlanan projeleri hakkında SOCAR yetkililerinin bilgi verdiği törende, yeşil tahvillerin şirketin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak yerli sermaye piyasalarına kazandırdığı yenilikçi ve verimli finansman araçları arasında yer aldığı belirtildi. Yeşil tahvillerin piyasaya sürülmesiyle, ekolojik açıdan sürdürülebilir finansman araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığı ifade edildi.