'Social Club' ve Topolino, Galataport'ta buluştu

Sail Loft @ Vakkorama Galataport'da düzenlenen etkinlikte, Vakkorama'nın özgün yaz stili, FIAT'ın eğlenceli ve elektrikli bir mobilite deneyimi sunan yeni modeli Topolino ile buluştu. Müzisyen Avangart Tabldot'un performans sergilediği etkinliğe, moda ve otomotiv tutkunları katıldı.

449 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar

Social Club, tasarımlarıyla yarattığı hikayeleri, moda tutkunları, müzik severler, yaratıcı ve maceraperest ruhları bir araya getiren beş farklı kulüp aracılığıyla aktarıyor. Topolino ise yüzde 100 elektrikli olması, sıfır karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük etmesiyle, ilhamını markanın doğaya duyduğu saygıdan alarak sürdürülebilir içerikleri ön plana çıkaran 'Green Club' ile aynı vizyonda bir rota çiziyor. 449 bin 900 TL'den başlayan Topolino'nun renkli, eğlenceli ve pratik hayat tarzını, Vakkorama müşterileri seçili Vakkorama mağazalarında ve vakkorama.com.tr'de keşfedebilecek. Ayrıca Topolino, FIAT showroomları ve online.fiat.com.tr üzerinden satışa sunuluyor.