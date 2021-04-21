Sodexo, hediye platformu FlexoGift’i hayata geçirdi

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, pandemi ile birlikte dönüşen işveren ve çalışan ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil kurumsal hediye platformu FlexoGift’i hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışma dönemi ile birlikte çalışan motivasyonunu sağlamanın zorlaştığı, firmaların da çalışanlarına ya da iş ortaklarına sunduğu ödül ve faydalar için pratik, dijital ve çok seçenekli bir platform arayışında olduğu içgörülerinden yola çıkan Sodexo, %100 dijital olan bu platform ile işverenlere farklı kategorilerde Türkiye’nin seçkin markalarının yer aldığı bir yelpaze sunmuş oluyor.

Binlerce ürün FlexoGift’te

FlexoGift platformu ile firmalar birçok farklı kategoride kurumsal hediye seçeneklerini çalışanlarına ya da iş ortaklarına tek bir dijital platform üzerinden sunabilir hale geliyor. Uygulama sayesinde çalışanlar şirketleri tarafından tanımlanan bakiyelerini FlexoGift mobil uygulaması üzerinden istedikleri markalarının dijital çeklerine dönüştürerek gıdadan giyime, elektronikten e-ticarete well-being uygulamalarına kadar çeşitli kategorilerde birbirinden seçkin markalardan kendi hediyelerini kendileri seçebiliyor. Üstelik çalışanlar kendilerine verilen hediye bakiyelerini, birden fazla marka arasında bölüştürebiliyor, harcamadığı sürece değiştirebiliyor ve günümüzün dünyasına uygun olarak markaların ister mağazalarından ister e-ticaret sitelerinden harcamalarını yapabiliyorlar.

"Çalışanların seçme özgürlüğü için FlexoGift'i geliştirdik"

Çalışanların iş süreçlerinde daha fazla söz sahibi olarak geleceğin çalışma biçimlerini şekillendireceğini öngördüklerini belirten Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO’su Eda Uluca Özcan, “Yeni düzende çalışma biçimlerinin farklılaşmasıyla birlikte çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını sağlamak, İK profesyonellerinin en önemli gündemi haline geldi. Yaptığımız araştırmalar, çalışanların beklentilerinin başında ‘fark edilme’ ve ‘ödüllendirilme’nin geldiğini gösteriyor. Biz de bu koşullar ışığında firmalara esnek ve dijital bir hediye çözümü sunabilmek, çalışanlara da seçme özgürlüğü olan modern bir deneyim yaşatabilmek için uçtan uca dijital bir çözüm olan kurumsal hediye platformumuz FlexoGift’i geliştirdik. Aynı zamanda çalışan faydaları üzerine oluşturduğumuz uzmanlığımız ile dijital yetkinliklerimizi birleştirerek firmalar, çalışanlar ve üye iş yerlerini kapsayan ekosistemimizde büyük bir değer zinciri yarattık” dedi.