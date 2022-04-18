Sodexo ile GetirYemek'ten iş birliği

Yemek kartı şirketi Sodexo ile sipariş platformu GetirYemek yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında GetirYemek kullanıcılarına sipariş verme esnasında Sodexo yemek kartıyla online ödeme ödeme yapabilecek.

Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile GetirYemek’ten verilen siparişler, Sodexo Restaurant Pass kullanıcıları tarafından online olarak ödenebilecek. İş birliği, GetirYemek’in “Restoran Getirsin” seçeneğinde geçerli olacak.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, iş birliği hakkında; “Tüm ihtiyaç alanlarında olduğu gibi yemek online siparişleri de, sunduğu kolaylık ve hız ile çalışanlar için çok önemli bir tercih haline geldi. Türkiye’nin en geniş hizmet ağını oluşturan 80 bin noktada her gün dokunduğumuz 1 milyona yakın çalışan için Sodexo olarak tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları anda ve yerde dijital çözümlerimiz ile var olmak öncelikli hedefimiz. Bu amaca hizmet eden GetirYemek iş birliği ile hem tüketicilerimize online yemek siparişlerinde kolay ve hızlı bir ödeme deneyimi sunuyor hem de üye iş yerlerimize ek komisyon olmadan yeni bir kanal yaratıyor ve operasyonel olarak büyük kolaylık sağlıyoruz.’’ dedi.

GetirYemek Satış Direktörü Hakan Devecel ise “Kurulduğumuz günden bu yana üye restoranlarımıza ve kullanıcılarımıza avantajlar sunarak sektöre yeni bir soluk getirdik. 2’nci yaşımızda 81 ile ulaşmayı başardık. 3’üncü yaşımızı henüz geride bıraktık ve bu 3 yılda sektörümüzde pek çok ilki hayata geçirdik. Şu anda GetirYemek sistemine kayıtlı 50 binin üzerinde restoran bulunuyor. Bu aynı zamanda GetirYemek’in kullanıcılara en fazla seçenek sunan platform olduğu anlamına geliyor. Sodexo ile imza attığımız iş birliğimizle ise kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir ödeme yöntemini daha platformumuza eklemiş olduk.” yorumlarında bulundu.