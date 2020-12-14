Sodexo'nun "Hemen Yolda" uygulamasıyla restoranların siparişleri yüzde 42 arttı

Çalışanlara ve üye iş yerlerine uçtan uca dijital yemek deneyimi sunmak üzere dijitaleşmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Sodexo, "Hemen Yolda" uygulaması, restoranların sipariş adetlerini arttırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sedexo'nun 2019 yılında yatırım yaptığı "Hemen Yolda" uygılaması, sağladığı avantajlarla üye restoranlara pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 42 sipariş artışı sağladı. "Hemen Yolda" yeni nesil akıllı paket servis yazılımı, üye iş yerlerinin paket servislerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlarken, müşterilerin de online olarak siparişlerinin nerede olduğunu takip etmesine imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu Acar, "Hemen Yolda" ile müşterilerin, harita üzerinden siparişlerini canlı olarak takip edebildiğini ve bu sayede üye restoranların siparişini merak eden müşteri aramalarının büyük oranda azaldığını bildirdi.

Kurye operasyonlarını verimli bir şekilde yönetme imkanı sunuyor

"Hemen Yolda" uygulaması sayesinde üye iş yerlerinin müşterilerine çok daha iyi bir paket servis deneyimi sunduklarını söyleyen Acar, müşterilerin harita üzerinden mahalle ve sokak detayında sipariş performanslarını ve hangi bölgelere kaç adet sipariş ulaştırdıklarını detaylı bir şekilde görebildiklerini kaydetti.

Uygulamanın kurye operasyonlarının da verimli bir şekilde yönetilmesine imkan sağladığını belirten Acar, "Online platformlardan gelen tüm siparişlerin tek bir ekrandan kolayca takip edilebildiği Hemen Yolda ile aynı zamanda siparişlerin kaç dakikada teslim edildiği, ortalama paket tutarları ve sipariş sürecinde hangi aşamada ne kadar süre harcandığı da görülebildiğinden kurye operasyonları daha hızlı, verimli ve etkili şekilde yürütülüyor. Pandemi süreci ile birlikte paket servisin verimli bir şekilde yönetimi, iş ortağı olduğumuz restoranlar için çok daha önemli hale geldi. Biz de bu çözümümüz ile onların her an yanında olarak, müşteri memnuniyetinin ve iş hacimlerinin artmasına katkı sağlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.