Sodexo'ya 3 ödül

Tüm Türkiye'den 45 binin üzerinde oy ile belirlenen KREA M.I.C.E. tarafından düzenlenen C-Level Liderlerin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri’nde Sodexo üst yönetimi iki altın ödüle layık görüldü. Sodexo’nun çalışan deneyimi platformuna dönüşmesine önderlik eden Sodexo CEO’su Eda Uluca Özcan Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO’su arasında yer aldı. “Sen varsan dahası var” mottosuyla, çalışanlarının potansiyelini ortaya çıkarmalarına yönelik faaliyetlerin yanı sıra çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalara da liderlik eden İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Feride Düzduran Gündüz ise Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’su arasında yer aldı.

Finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek amacıyla Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards’tan da ödülle dönen Sodexo, Online Sözleşme Platformu projesiyle En İnovatif Ürün, Hizmet, Proje kategorisinde “Altın PSM” ödülünü kazandı. Sodexo’nun hem güncel tasarım trendleri hem de e-ticaret konseptiyle yenilenen Online Sözleşme Platformu ile küçük ve orta ölçekli firmalar hızlı, kolay ve self servis olarak Sodexo ürünlerine ulaşabiliyor ve dakikalar içerisinde Sodexo müşterisi olabiliyor. Bu yenilik ile müşteriler ister self servis ister satış ekipleriyle sözleşme sürecini tamamıyla kağıtsız olarak tamamlayıp, ilk siparişini vermeye hazır hale geliyor.