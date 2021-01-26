SofBank’ta yönetim değişikliği

Japon bankacılık devi SoftBank’tan yapılan açıklamada, Yöentim Kurulu Başkanı Masayoshi Son’ın görevinden ayrılacağı ve artık sadece kurucu ve yönetim kurulu üyesi olacağı belirtildi.

SoftBank, Temsilci Direktör ve CTO görevinde olan Junichi Miyakawa’nın başkan ve CEO olacağını, Mevcut CEO Ken Miyauchi’nin ise yönetim kurulunun başına geleceğini açıkladı.

SofBank’tan yapılan açıklamada, “”Sürdürülebilir büyüm hedefinde başarılı olmak için yönetimde gerekli değişikliklerin yapılması ve mevcut yönetimin güöçlü yanlarını gelecek nesillere aktarması gerekiyor” denildi.

Söz konus değişiklikler 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.