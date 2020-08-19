19 Ağustos 2020

Türkiye’de hijyenik temizlik kâğıdı üreticilerinden Lila Group’un üst segment markası Sofia, yeni ürününü piyasaya sürdü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm Migros marketlerde satışa sunulan Sofia Premium serisinin tuvalet kâğıdı ve banyo havlusu organik aloe vera içeriyor. Serinin mutfak havlusu ürünü ‘Gıda ile Temasa Uygun’ özellikte geliştirilirken yüzde 25 daha emici ve kalın iddiasıyla müşterilere sunuluyor.

Öğücü: Geliştirdiğimiz ürünlerin daha hijyenik olmasını arzu ediyoruz

Sofia Premium serisinin sektörde şimdiye kadar geliştirilen en özel seri olduğunu vurgulayan Lila Group CEO’su Alp Öğücü şöyle konuştu: “Yaptığımız araştırmalara göre özellikle pandemi süreciyle beraber tüketicilerin beklenti, ihtiyaç ve alışkanlıklarında değişiklikler olduğunu gözlemledik. Çünkü bu süreçle birlikte hijyen konusunun gerekliliği ve önemi hepimiz için daha da netleşti. Artık hijyen sağlamak adına, su ile temas sıklığımız arttığı için kullandığımız ürünlerin hem daha hijyenik hem de cilde daha fazla özen gösteren ürünler olmasını arzu ediyoruz. Sofia Premium serisinin çıkış noktası da tam olarak bu oldu. Yeni serimizin tuvalet kâğıdı ile banyo havlularında sektörde bir ilk olarak ‘organik aloe vera’ kullandık ve katma değerli bir ürün geliştirdik" dedi.