Sofia'dan Ramazan ve Bayram'a özel peçete serisi
Sofia, Ramazan ve Bayram'a özel iki yeni peçete serisini satışa sundu.
Lila Group’un üst segment markası Sofia’nın ‘Renk Renk Peçeteler serisi ve Misafir Peçeteler serisi’ Ramazan ve Bayram sofralarını renklendirecek.
Renk Renk Peçeteler ve Misafir Peçeteler serisi, yemeklerin lezzeti kadar sunumuna da önem verenlere özel, 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve bayram sofralarına şıklık katacak.
İki farklı peçete koleksiyonu 20’li paketlerde üretilirken, Sofia Misafir Peçeteler, 3 katlı, 33*33 cm boyutlarda, Sofia Renk Renk Peçeteler ise 2 katlı, 33*33 cm boyutlarda satışa sunuluyor.