Sofra, yeni projelerle 2 bin istihdam yaratacak

15 Eylül 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019’ listesinde 11 basamak yükselerek 138’inci sıraya yerleşen Sofra Group, yeni projelerle büyüyor. Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, “Yeni projelerimiz ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 bin kişilik yeni istihdam yaratmayı hedefl iyoruz” dedi. Kartal’ın verdiği bilgiye göre şirket, İSO 500’de Türkiye’nin en çok istihdam yaratan ikinci büyük firması olmaya devam etti.

81 ilde 4 bin noktada hizmet veriyor

Sofra/Compass Group Türkiye’nin 1987’de kurulduğunu ve dünyanın önde gelen destek hizmetleri firması olan Compass Group PLC bünyesinde bulunduğunu bildiren Kartal, “Türkiye’de, Eurest, Obasan ve geçtiğimiz yıl sonunda satın aldığımız Turkaş markasıyla iş merkezlerine, fabrikalara, Scolarest markasıyla eğitim kurumlarına ve Medirest markasıyla sağlık kurumlarına toplu yemek hizmeti veriyoruz. Eurest Services markası ile tesis işletim ve bakım onarımı, temizlik, iç taşıma ve depolama, idari ve ofis destek, açık alan ve çevre bakım; Euroserve Güvenlik markasıyla da koruma ve güvenlik hizmetleri veriyoruz. Türkiye’nin her noktasında 81 ilde, 30 bin çalışanımızla, 4 bine yakın farklı lokasyonda bulunuyoruz” diye konuştu. Compass Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülke arasında 9’uncu sırada yer aldıklarına dikkat çeken Kartal, Sofra/Compass Group Türkiye’nin, 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 28,4 büyüme gerçekleştirdiğini, 2020 yılı bütçe dönemi sonuna kadar ise pandemiye rağmen iki haneli büyüme kaydedeceklerini söyledi.

Günde 1.3 milyon öğün yemek üretiyor

Şirket, toplu yemek hizmeti verdikleri kuruluşların kendi tesislerinde kurdukları mutfakların yanı sıra Türkiye’de 4 merkezi tesiste günde 1,3 milyon öğün yemek üretimi yapıyor. Kartal, “1 yılda 5 bin ton kırmızı et, 4 bin 500 ton tavuk, 30 bin ton sebze, 11 bin ton meyve, 26 milyon adet yumurta, 4 bin ton pirinç, 4 bin ton bakliyat, 3 bin ton makarna, 12 bin ton yoğurt, 2 bin 500 ton un, 3 bin ton şeker ve 700 ton tuz satın alıyoruz. Söz konusu ürünleri bin 900 aktif tedarikçilerimizden karşılıyoruz. Tedarik konusunda 2015 yılında başlattığımız sözleşmeli çiftçi projemiz ile tohumun tarlaya atılmasıyla ürünün mutfağa gelişine kadar çiftçilerimize destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.