Softbank, ARM’yi 40 milyar dolara devrediyor

12 Eylül 2020

Kerim ÜLKER

2016 yılının Eylül ayında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden İngiliz ARM’in satış sürecini ilk kez DÜNYA Gazetesi’nden sizlere duyurmuştuk. Türkiye’de yapılan görüşmelerin ardından Japon devi SoftBank, dünyanın en önemli çip üreticilerinden İngiliz ARM’yi bünyesine katmıştı. SoftBank’ın 32 milyar dolara alımı ise Marmaris’te bir restoranda gerçekleşmiş, şirketin Japon CEO’su Masayoshi Son, Marmaris’te anlaşmayı imzalamıştı. Aradan geçen 4 yılın ardından yine bir eylül ayında ARM, el değiştiriyor. SoftBank, ARM Holdings'i 40 milyar dolara Nvidia Corp’a devretmek için görüşmelerde bulunuyor. ABD basınına göre ARM’nin devir görüşmeleri önümüzdeki hafta tamamlanacak ve imzaya dökülecek. Bir anlamda Japon şirket bu satıştan 4 yılda 8 milyar dolar kazanmış olacak.

“İlk kez restoranda anlaşma yapıyorum”

30 milyar dolarlık kişisel servetiyle Japonya'nın en zengin ikinci iş insansı olan Masayoshi Son, tatilini geçirmek için 2016’da tercihini Türkiye'den yana kullandı. İşte satın alma süreci de böyle başladı...

Marmaris'te fazla lüks olmayan bir otelde konaklayan Son, yıllardır hayalindeki İngiliz ARM'yi satın almak için ilk görüşmeyi Türkiye'de yapar. Avrupa'nın en güçlü teknoloji firmalarından biri olan ARM'nin Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Chambers'ı arar ve görüşmeler başlar. İngiliz firmayı temsilen CFO görevini yürüten Alok Sama Türkiye'ye gelir ve ilk uçakla Marmaris'e gider. Bir restoranda buluşur iki taraf. Restoranın adı Pineapple. Bir şubesi de Ankara'da olan bu balık restoranında görüşmelerde anlaşma sağlanır ve 3 hafta sonra imzalar İngiltere'nin başkenti Londra'da atılır. Japon şirketin CEO'su Masayoshi Son, “Hayatımda ilk kez bir restoranda anlaşma yapıyorum. Hem de 32 milyar dolarlık bir iş” diye anlatır o görüşmeleri.

Marmaris'te 32 milyar dolarlık nikah