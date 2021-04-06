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SoftBank’tan robot teknolojisi alanında 2,8 milyar dolarlık  satın alma

SoftBank, Norveçli robot teknolojisi şirketi AutoStore'un yüzde 40'ını 2.8 milyar dolara satın alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Japon telekomünikasyon hizmetleri şirketi SoftBank Group Corp, merkezi Norveç'te olan robot teknolojisi şirketi AutoStore'un hisselerinin yüzde 40'ını 2.8 milyar dolara satın almak için anlaştı.

SoftBank, Norveçli AutoStore'un hisselerini şirketin çoğunluk hisselerinin sahibi Thomas H. Lee (THL) Partners ve EQT Private Equity'nin de dahil olduğu diğer yatırımcılarla bağlantılı fonlardan satın alacak ve robot teknolojisi şirketinin toplam değeri 7.7 milyar olmuş olacak.

1996'da kurulan AutoStore şu ana kadar 35 ülkeye 20 bin robot tedarik etti ve şirketin büyük müşterileri arasında Puma, Best Buy ve Siemens bulunuyor.