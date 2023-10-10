Şok Market'in hisse hedef fiyatı yenilendi!

Şirketin 2023 yılı 2. çeyrek döneminde çeyreklik kârı 891.506.736 TL oldu. Şirket 2022 yılı 2. çeyrek döneminde 352.572.640 TL çeyreklik kâr açıklamıştı. Böylece çeyreklik kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %153 artmış oldu.

Bilanço öncesinde bir kurum daha ŞOK için hedef fiyatını güncelledi.

JPMorgan

JPMorgan, SOKM-ŞOK Marketler için hedef fiyatını 50,2 TL’den 123 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “ağırlığını arttır” olarak sürdürdü.