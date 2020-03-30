Şok Marketler, 2020'de 5 bin yeni istihdam hedefliyor

30 Mart 2020

Şok Marketler’in online market servis uygulaması Cepte Şok, yeni tasarımı ve işlevleriyle tüm Türkiye’de adrese teslimat hizmetine başladı. Şok Marketler, Cepte Şok uygulaması ile bu zorlu günlerde evlerinde kalan müşterilerine tüm siparişlerini aynı gün içerisinde ücretsiz olarak teslim ediyor.

Şok Marketler 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30.000 çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalıştıklarını ifade eden Demirel, "Cepte Şok için ek istihdam sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.