ŞOK Marketler 2023’ün ilk yarısında hedeflerinin üzerinde büyüdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, bu yılın ilk 6 ayının finansal sonuçlarını açıkladı. İstikrarlı performansıyla başarılı bir dönemi geride bırakan ŞOK Marketler, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünler, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalar ile satış gelirlerini artırırken sektördeki güçlü konumunu korudu.

Kahramanmaraş merkezli 12 ili etkileyen deprem felaketine rağmen Türkiye genelindeki yatırımlarını kesintisiz sürdüren ŞOK Marketlerin mağaza sayısı 10 bin 475’e ulaştı. Son 5 yılda çalışan sayısını yaklaşık 27 binden 47 bine yükselten şirket, ülke istihdamına katkı sağlamaya devam etti.

Şirket, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 93 büyüdü. Satış gelirlerini 45,4 milyar liraya yükselten ŞOK Marketler, bu dönemde 1,3 milyar lira net kar elde etti.

Win sadakat programı ile daha yüksek müşteri memnuniyeti

ŞOK Marketler, müşteri memnuniyetini odağına alan çözümler üretme vizyonuyla hayata geçirdiği Win sadakat programı ile sektörde bir yeniliğe daha imza attı. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesi ve uygun fiyatlı seçenekleriyle müşterilerine kaliteli ürünleri en hesaplı şekilde sunan ŞOK Marketler, Win’li müşterilerine alışverişlerinden kazanacakları "TL"ler ile daha da avantajlı fırsatlar sağlıyor. Kazanılan TL tutarları müşterilerin Cepte ŞOK uygulamasındaki Win hesaplarına yüklenerek hem Türkiye’nin 81 ilinde bulunan ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK’taki alışverişlerde kullanılabiliyor.

"ŞOK Marketler olarak birincil hedefimiz müşteri memnuniyeti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2023'ün ilk altı ayını geride bırakırken tüm çalışanlarıyla birlikte ortaya koydukları yoğun emeğin müspet rakamlarla taçlandırılmış olmasından mutluluk duyduklarını aktardı.

Türkiye ekonomisi ve istihdam alanında sağladıkları katkıların kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu bildiren Demirel, şunları kaydetti:

"Bu hedefle daima daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayında deprem felaketinin yaralarını sararken mağaza açılışlarımıza hız kesmeden devam ettik. Deprem operasyonlarımızı yeniden başlatarak müşterilerimize en hızlı hizmet sunan perakende şirketi olduk. Bu dönemde elde ettiğimiz rakamsal büyüme elbette birincil hedefimiz olan ‘müşteri memnuniyetinin de bir sonucu. Son dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Win sadakat programımızla müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunuyor ve tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendirerek ve kampanyalarımızı artırarak müşterilerimizin daima yanında olmaya devam ederken; mağaza ağımızı genişletmeyi ve istihdama katkı sağlamayı da sürdüreceğiz."